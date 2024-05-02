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        Haberler Dünya Bloomberg: Türkiye, İsrail'le bütün ticareti durdurdu

        Bloomberg: Türkiye, İsrail'le bütün ticareti durdurdu

        Bloomberg'ün Türk yetkililere dayandırdığı haberde Türkiye'nin, İsrail'le ticareti durduğu ifade edildi. İsrail İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz ise Türkiye'nin anlaşmaları çiğnediğini ileri sürdü

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 02.05.2024 - 19:19 Güncelleme: 02.05.2024 - 19:23
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        "Türkiye, İsrail'le ticareti durdurdu"
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        Bloomberg'ün iki Türk yetkiliye dayandırdığı habere göre Türkiye, İsrail'e ihracatı ve İsrail'den ithalatı durdurdu.

        İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'le ticareti durdurarak anlaşmaları çiğnediğini iddia etti.

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        Katz, yeni alternatif yollar yaratılması talimatı verdiğini söyledi.

        Ticaret Bakanlığı geçen ay Filistin'e saldırılarına devam eden İsrail'e yönelik 54 ürün grubunda ihracat kısıtlaması uygulanmasını kararlaştırmıştı.

        Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye, 9 Nisan 2024'ten itibaren bazı ürünlerin İsrail'e ihracatını kısıtlama kararı almıştır. Kararın gerekleri Bakanlıkça derhal yürütülecektir" denmişti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan da 24 Nisan'da Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'le düzenlediği basın toplantısında "İsrail ile ticari ilişkileri ayakta tutmuyoruz. O iş bitti" diye konuşmuştu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
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