Bloomberg: Türkiye, İsrail'le bütün ticareti durdurdu

Bloomberg'ün iki Türk yetkiliye dayandırdığı habere göre Türkiye, İsrail'e ihracatı ve İsrail'den ithalatı durdurdu.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'le ticareti durdurarak anlaşmaları çiğnediğini iddia etti.

Katz, yeni alternatif yollar yaratılması talimatı verdiğini söyledi.

Ticaret Bakanlığı geçen ay Filistin'e saldırılarına devam eden İsrail'e yönelik 54 ürün grubunda ihracat kısıtlaması uygulanmasını kararlaştırmıştı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye, 9 Nisan 2024'ten itibaren bazı ürünlerin İsrail'e ihracatını kısıtlama kararı almıştır. Kararın gerekleri Bakanlıkça derhal yürütülecektir" denmişti.