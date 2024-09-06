Türkiye-İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi A Milli Takım maçı hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçları kapsamında Galler'in ardından İzlanda ile karşı karşıya geliyor. Uluslar Ligi'nde Galler ile 0-0 berabere kalan Türkiye, İzlanda karşısında galip gelip gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor. İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak zorlu maç öncesinde futbolseverler için, Türkiye-İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? UEFA Uluslar Ligi A Milli Takım maçı hangi kanalda? sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte UEFA Uluslar Ligi A Milli Futbol Takımı maç programı...
Türkiye-İzlanda maçı için nefesler tutuldu. Karşılaşmanın oynanmasına sayılı günler kala, Türkiye-İzlanda mücadelesinin tarih ve maç saati gündemdeki yerini aldı. Kritik mücadelede Arnavut hakem Enea Jorgji'nin düdük çalacak. Peki, Türkiye-İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...
TÜRKİYE İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye İzlanda maçı 9 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacak.
İzlanda maçının genel bilet satışları 3 Eylül 2024 Salı günü saat 15.00'te başladı.
TÜRKİYE İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?
İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU
Kadroda Ahmetcan Kaplan, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz sakatlıkları nedeniyle yer almadı. Emirhan Topçu, Eren Dinkci ve Mustafa Hekimoğlu ise ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.
Aday kadroya davet edilen futbolcular şunlar:
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydin (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Wolfsburg)
Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Eren Dinkci (Freiburg), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor)
ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE MAÇ PROGRAMI
A Milli Futbol Takımı'nın 4'üncü Grup'taki karşılaşmaları ve maçların saatleri şöyle:
6 Eylül 2024 / 21.45: Galler - Türkiye
9 Eylül 2024 / 21.45: Türkiye - İzlanda
11 Ekim 2024 / 21.45: Türkiye - Karadağ
14 Ekim 2024 / 21.45: İzlanda - Türkiye
16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler
19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ - Türkiye