Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Türkiye-İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Milli maç hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

        Türkiye-İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi A Milli Takım maçı hangi kanalda?

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçları kapsamında Galler'in ardından İzlanda ile karşı karşıya geliyor. Uluslar Ligi'nde Galler ile 0-0 berabere kalan Türkiye, İzlanda karşısında galip gelip gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor. İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak zorlu maç öncesinde futbolseverler için, Türkiye-İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? UEFA Uluslar Ligi A Milli Takım maçı hangi kanalda? sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte UEFA Uluslar Ligi A Milli Futbol Takımı maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2024 - 23:44 Güncelleme: 08.09.2024 - 00:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye-İzlanda maçı için nefesler tutuldu. Karşılaşmanın oynanmasına sayılı günler kala, Türkiye-İzlanda mücadelesinin tarih ve maç saati gündemdeki yerini aldı. Kritik mücadelede Arnavut hakem Enea Jorgji'nin düdük çalacak. Peki, Türkiye-İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

        2

        TÜRKİYE İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Türkiye İzlanda maçı 9 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacak.

        İzlanda maçının genel bilet satışları 3 Eylül 2024 Salı günü saat 15.00'te başladı.

        3

        TÜRKİYE İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

        İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        4

        MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU

        Kadroda Ahmetcan Kaplan, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz sakatlıkları nedeniyle yer almadı. Emirhan Topçu, Eren Dinkci ve Mustafa Hekimoğlu ise ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.

        5

        Aday kadroya davet edilen futbolcular şunlar:

        Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

        Defans: Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydin (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Çelik (Roma)

        Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Wolfsburg)

        Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Eren Dinkci (Freiburg), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor)

        6

        ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE MAÇ PROGRAMI

        A Milli Futbol Takımı'nın 4'üncü Grup'taki karşılaşmaları ve maçların saatleri şöyle:

        6 Eylül 2024 / 21.45: Galler - Türkiye

        9 Eylül 2024 / 21.45: Türkiye - İzlanda

        11 Ekim 2024 / 21.45: Türkiye - Karadağ

        14 Ekim 2024 / 21.45: İzlanda - Türkiye

        16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler

        19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ - Türkiye

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Milli sporcularımızdan Paris'te rekor!
        Milli sporcularımızdan Paris'te rekor!
        "Bu gurur senin Türkiye!"
        "Bu gurur senin Türkiye!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçları kime çekiyorsunuz?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçları kime çekiyorsunuz?
        Umut Ünlü bir kez daha paralimpik şampiyonu!
        Umut Ünlü bir kez daha paralimpik şampiyonu!
        İsrail yine okul vurdu
        İsrail yine okul vurdu
        18 gündür tek bir haber yok
        18 gündür tek bir haber yok
        İbrahim Bölükbaşı, Paralimpik şampiyonu!
        İbrahim Bölükbaşı, Paralimpik şampiyonu!
        'Bir plan hazırladım'
        'Bir plan hazırladım'
        Nazan Akın Güneş'ten bronz madalya!
        Nazan Akın Güneş'ten bronz madalya!
        İklim aktivistleri müze girişini kapattı
        İklim aktivistleri müze girişini kapattı
        Cedi Osman, Panathinaikos'ta!
        Cedi Osman, Panathinaikos'ta!
        Edirne'de otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı; mahalleli yolu kapattı
        Edirne'de otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı; mahalleli yolu kapattı
        Elon Musk çok tehlikeli
        Elon Musk çok tehlikeli
        Kasımpaşa'dan çifte transfer!
        Kasımpaşa'dan çifte transfer!
        NASA'ya göre Dünya'nın sonu ne zaman gelecek?
        NASA'ya göre Dünya'nın sonu ne zaman gelecek?
        Eşyaları sergilenecek
        Eşyaları sergilenecek
        Özel: Kasım 2025'te erken seçime gidelim
        Özel: Kasım 2025'te erken seçime gidelim
        Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem!
        Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem!
        Merhaba...
        Merhaba...