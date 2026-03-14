Türkiye-Japonya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Japonya ile karşı karşıya geliyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele için bekleyiş sürerken, Türkiye-Japonya basketbol maçının başlama saati ve yayıncı kuruluşu gündemi meşgul etmeye başladı. Milliler, C Grubu'nda oynadığı ilk iki mücadelede 1'er galibiyet ve yenilgi yaşadı. Peki, Türkiye-Japonya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye-Japonya basketbol maçı canlı izle ekranı...
Türkiye-Japonya basketbol maçı için geri sayım başladı. Potanın Perileri, henüz galibiyeti olmayan Japonya'yı yenerek gruptada iddiasını sürdürmek istiyor. A Milli Kadın Basketbol Takımı C Grubu'ndaki 4. maçında ise 15 Mart Pazar günü Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE - JAPONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye-Japonya basketbol maçı, 14 Mart 2026 Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak.
TÜRKİYE - JAPONYA MAÇI HANGİ KANALDA?
İstanbul'daki modern basketbol üssü Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi ev sahipliğindeki müsabaka TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
DÜNYA KUPASI'NDA HEDEF İLK 3!
Asya kıtası şampiyonu Avustralya ile en iyi 3 takım, Dünya Kupası bileti alacak.
2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası gitmek isteyen Potanın Perileri Avustralya dışındaki ilk 3 takım arasında kendisine yer bulması gerekiyor.
A MİLLİ KADIN BASKETBOL TAKIMI MAÇ TAKVİMİ
15 Mart Türkiye-Avustralya
17 Mart Türkiye Macaristan