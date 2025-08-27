A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası E Grubu 3. ve son maçında Kanada ile mücadele edecek. Gruptaki ilk maçında Bulgaristan’ı, ikinci maçında ise İspanya’yı set vermeden yenmeyi başaran Filenin Sultanları, Kanada’yı da mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etmeyi ve gruplardan lider çıkmayı istiyor. Millilerimizin liderlik mücadelesini izlemek isteyen voleybolseverler ise ‘’Türkiye-Kanada voleybol maçı canlı yayın izle’’ ve ‘’ Filenin Sultanları maçı izle’’ araştırması yapıyor. İşte, TRT 1 ile şifresiz Türkiye-Kanada voleybol maçı canlı izle…