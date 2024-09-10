Türkiye Karadağ maçı için geri sayım başladı. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Milliler, bu sonuçla 4 puana ulaşarak grupta zirveye çıktı. Alınan galibiyetin ardından Türkiye Karadağ maçı tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi Türkiye maç programı…