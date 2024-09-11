DGS tercihleri başladı mı? 2024 ÖSYM DGS tercih kılavuzu ile DGS tercihleri ne zaman başlıyor?
DGS tercih takvimi 2024 Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gündemdeki yerini aldı. Söz konusu sınava katılım sağlayan adaylar, aldıkları puan ve başarı sıralamasına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Bu aşamada ÖSYM tarafından yayınlanan DGS tercih kılavuzu yol gösterecek. Peki, 2024 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte, ÖSYM DGS tercihleri tarihleri hakkında detaylar...
2024 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin sonuç sorgulama sistemi üzerinden öğrendi. Şimdi sırada DGS tercih işlemleri var. Önlisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen adayların gözü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden (ÖSYM) gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlıyor, tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte detaylar...
2024 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
DGS sonuçlarının açıklanmasının gözler tercih takvimine çevrildi.
Ancak 2024 DGS tercih tarihleri henüz belli olmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
2024 DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
2024 DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.
Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.
Adayların, tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekiyor.
DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak belirlenen tarihlerde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.
30 TERCİH HAKKI VAR
Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklar. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değil.
2024 DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?
2024 DGS taban puanları ve kontenjanları henüz açıklanmadı. Adaylar tercih işlemlerini 2023 DGS taban puanlarına göre yapacak.
DGS tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte 2024 DGS taban puanları ve kontenjanlar açıklanmış olacak.