Pilot illerde uygulanmaya başladı: Tüm şehirlerde geçerli olacak toplu taşıma kartı Türkiye Kart nedir?
Her şehre özgün olan ulaşım kartları tek bir kartta toplanıyor: Türkiye Kart. Yeni sistemle beraber tüm ülke tek bir ulaşım kartına geçecek. Şimdiye dek birçok şehirde başlayan uygulama kısa süre içerisinde İstanbul'un tamamında kullanılmaya başlanacak. Peki, Türkiye Kart özellikleri nelerdir, nereden alınır? İşte, detaylar...
Tüm Türkiye'de ulaşımın tek bir kartla sağlanacağı Türkiye Kart uygulaması hayata geçiriliyor. Bu zamana kadar Konya, Kayseri, Gümüşhane gibi pilot illerde kullanılmaya başlayan Türkiye Kart, 2024 yılının sonuna kadar toplamda 18 ilde kullanıma açılacak. Peki, Türkiye Kart özellikleri nelerdir, nereden alınır? İşte, detaylar...
TÜRKİYE KART NEDİR?
Türkiye Kart; kullanıcıların para transferi, alışveriş, ulaşım gibi günlük hayatlarındaki ödeme ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekleri bir sistem sunuyor. Bu kapsamda tek bir kartla; her türlü finansal işlemi yapmak ve tüm şehirlerin toplu taşıma araçlarında kullanılabilecek tek bir ödeme sistemi oluşturuldu.
TÜRKİYE KART NEREDEN ALINIR?
Türkiye genelinde tüm PTT Şubeleri veya Türkiye Kart Mobil Uygulaması veya Türkiye Kart İnternet Sitesi üzerinden başvurularınıza gerçekleştirebilirsiniz.
DİJİTAL TÜRKİYE KARTI DA KULLANILABİLİR
Fiziki bir karta ihtiyaç duyulmadan kullanılabilecek olan Dijital Türkiye Kart için Mobil Uygulama üzerinden başvuru yapabilir, dijital kartınıza bakiye yükleyebilir ve harcamalarınızda kullanabilirsiniz.
TÜRKİYE KART NERELERDE GEÇERLİ?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, İstanbul'da toplu taşımada Türkiye Kart kullanımının vatandaşların seyahatlerini kolaylaştıracağını belirtti.
İstanbul'da Türkiye Kart ile yeni bir seyahat döneminin başlayacağını ifade eden Uraloğlu, "UKOME'nin 31 Ekim 2024 tarihli kararı doğrultusunda İstanbul'da Türkiye Kart uygulaması TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nda geçerli olacak. Bu hatlarda Türkiye Kart ile vatandaşlarımıza entegre bir toplu taşıma sistemi sunarak ulaşımda büyük bir kolaylık sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
TÜRKİYE KART PİLOT İLLERDE KULLANILIYOR
Ülkede 81 ildeki toplu taşıma kartlarını tek bir kartta toplayacak olan Türkiye Kart'ı pilot iller olan Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul'da Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda kullanıma açtıklarını anımsatan Uraloğlu, "2024 yılının sonuna kadar sisteme dahil olan il sayısını 18'e çıkartacağız. Ankara'da Başkentray, İzmir'de İZBAN başta olmak üzere Rize, Kocaeli, Aksaray, Tokat, Karabük, Uşak, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis, Çorum ve Gaziantep’te de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye Kart almak isteyen vatandaşlar, PTT iş yerlerine başvurabilecek. Vatandaşımıza ulaşımda kolaylık sağlayacak bu projemizi cüzi bir rakamla hizmete sunuyoruz. PTT iş yerlerinden Türkiye Kart almak isteyen vatandaşlarımız Şemasız Türkiye Kart için 40 lira, Debit ve Prepaid için ise 60 lira gibi sembolik bir rakam ödeyecek." ifadelerini kullandı.