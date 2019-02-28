Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları tamamlanırken yarı finale kalan takımlar belli oldu. Kupayı en çok kazanan takım olan ve çeyrek finalde Hatayspor'u eleyen Galatasaray, Göztepe'yi penaltı atışlarıyla geçen Yeni Malatya ile eşleşti.

Fenerbahçe'nin ardından çeyrek finalde Trabzonspor'u da saf dışı bırakan Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor ise Kasımpaşa'yı eleyen kupanın son şampiyonu Akhisar'la final mücadelesi verecek.

Yarı finalde 1. maçlar 2-3-4 Nisan, 2. maçlar ise 23, 24 ya da 25 Nisan tarihlerinden birinde oynanacak. Türkiye Kupası'nda final ise 16 Mayıs 2019 tarihinde Sivas 4 Eylül Stadı'nda gerçekleştirilecek.