        Türkiye - Macaristan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Türkiye - Macaristan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?

        A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki kader maçında Macaristan ile karşı karşıya geliyor. "Potanın Perileri", bu kritik mücadeleden galibiyetle ayrılarak tarihindeki üçüncü Dünya Kupası katılımını garantilemeyi hedefliyor. Basketbolseverler ise karşılaşmanın saatini ve yayınlanacağı kanalı merakla araştırıyor. İşte detaylar...

        Giriş: 17.03.2026 - 17:40
        FIBA 2026 Dünya Kupası yolunda son viraja giren A Milli Kadın Basketbol Takımı, gruptaki son maçında Macaristan karşısına çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, kazanması halinde adını doğrudan Dünya Kupası’na yazdıracak; ancak olası bir mağlubiyette bile diğer maçların sonuçlarına göre tur şansını sürdürebilecek. Kritik karşılaşmanın detayları sporseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte bilgiler...

        TÜRKİYE MACARİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Potanın Perileri, bu akşam (17 Mart) FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki 5. ve son maçında Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

        Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak ve TRT SPOR Yıldız ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

