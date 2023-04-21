AA

Yunanistan'a atanan Türk büyükelçiler arasında gelenek olduğu üzere Atina dışındaki ilk ziyaretini Batı Trakya'ya yapan Erciyes, burada çeşitli temaslarda bulundu.

Büyükelçi Erciyes, dün Batı Trakya Türk Azınlığın insan hakları mücadelesinin sembol ismi merhum Dr. Sadık Ahmet'in kabrini ziyaret etti.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa ve Gümülcine Türk Gençler Birliği'nde Danışma Kurulu üyeleriyle görüşen Erciyes, danışma kurulunun verdiği iftara katıldı.

Büyükelçi Erciyes bugün de Gümülcine Eski Camii'ndeki bayram namazının ardından Gümülcine Başkonsolosluğu'nda soydaşlarla bayramlaştı, Yunanistan'ın, azınlığın etnik kimliğini inkar ederek Türk isminin kullanılmasına izin vermediği İskeçe Türk Birliği'ni (İTB) ziyaret etti.

Erciyes, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un geçen hafta bölgeyi ziyaret ettiğini hatırlatarak, Türkiye'nin her zaman Batı Trakya'daki soydaşlarının yanında olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Batı Trakya Türk Azınlığı'nın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik haklı mücadelesine her zaman destek olmaya devam edeceğini vurgulayan Erciyes, Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından Türk-Yunan ilişkilerinde yumuşama ve pozitif bir iklim yaşandığını kaydetti.

Erciyes, bu sürecin iki ülke arasındaki tüm sorunların çözümüne olanak vermesini temenni ettiğini ve bu çerçevede Batı Trakya Türk Azınlığı'nın karşılaştığı meselelerin de çözülmesini umduğunu dile getirdi.

Doğu Makedonya ve Trakya Bölge Başkanı Hristos Metios'u da makamında ziyaret ederek, Yunanistan'ın, Türkiye'deki deprem felaketinin ilk anından itibaren gösterdiği dayanışma ve yaptığı yardımlar için teşekkür eden Erciyes, 28 Şubat'ta Tembi'de meydana gelen tren kazası nedeniyle hayatını kaybedenler için Metios'a taziyelerini iletti.

Büyükelçi Erciyes'e programı boyunca Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal eşlik etti.