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        Haberler Dünya Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi İnan, IKBY Başbakanı Barzani ile verimli bir görüşme yaptıklarını söyledi | Dış Haberler

        Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi İnan, IKBY Başbakanı Barzani ile verimli bir görüşme yaptıklarını söyledi

        Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile Türkiye-Irak ilişkileri ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 22:40 Güncelleme: 04.09.2024 - 22:43
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        'IKBY Başbakanı'yla verimli bir görüşme yaptık'
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        Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Erbil’deki temasları kapsamında, Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu ve beraberindeki heyetle Türk Kızılayın katkılarıyla inşa edilen yetimhaneyi ziyaret etti.

        İnan, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erbil’de dün Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ve IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakan ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf ile bir araya geldiğini kaydetti.

        Bugün de IKBY Başbakanı Barzani ile görüştüklerini belirten İnan, güzel ve verimli bir temas olduğunu, ikili ilişkiler, Türkiye-Irak ilişkileri ve bölgedeki gelişmeleri ele aldıklarını dile getirdi.

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        İnan, Türk Kızılayın katkılarıyla inşa edilen yetimhanede çocuklarla bir araya gelerek onlara hediye takdim ettiklerini, burada olmaktan dolayı mutlu olduklarını aktardı. İnan, Türk Kızılayın yetimhaneye düzenli olarak yardımlarının sürdüğünü vurguladı.

        Büyükelçi İnan, tarihi Erbil Kalesi ve Selçuklu Devleti Erbil Atabeyi Muzaffereddin Gökbörü'nün kentteki türbesini de ziyaret etti.

        İnan, "Erbil’de resmi temaslarımızın yanı sıra kültürel tarihi mekanların ziyaretine de önem veriyoruz. Sosyal etkinliklerde hem vatandaşlarımız hem de buradaki dostlarımız ve kardeşlerimizle bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
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