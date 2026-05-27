Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız'dan 'çok taraflılık' vurgusu | Dış Haberler

        Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız'dan 'çok taraflılık' vurgusu

        Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, dünyanın silahlı çatışmalar, jeopolitik bölünmeler ve hızlı küresel değişimlerin eşi benzeri görülmemiş seviyelerde yaşandığı bir dönemden geçtiğini belirterek, hiçbir ülkenin bu zorluklarla tek başına başa çıkamayacağını, bu nedenle "çok taraflılığın" zorunlu bir gereklilik olduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Mayıs 2026 - 03:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Daimi Temsilci Yıldız'dan 'çok taraflılık' vurgusu

        Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız, "BM Şartı'nın amaç ve ilkelerini savunmak ve BM merkezli uluslararası sistemi güçlendirmek" başlığı altında toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

        Dünyada silahlı çatışmaların, jeopolitik bölünmelerin ve hızlı küresel değişimlerin eşi benzeri görülmemiş seviyelerde yaşandığı bir dönemden geçildiğini belirten Yıldız, hiçbir ülkenin bu modern çağın zorluklarıyla tek başına başa çıkamayacağını, bu nedenle "çok taraflılığın" zorunlu bir gereklilik olduğunu vurguladı.

        AA'nın haberine göre Yıldız, "Güçlü çok taraflı kurumlar ve etkili küresel yönetişim mekanizmaları, birçok jeopolitik gerilimin çözümü ve ülkeler arasındaki güvenin yeniden inşası için elzemdir." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        "BM'NİN MEVCUT YAPISI, ÖZELLİKLE GÜVENLİK KONSEYİ, KOŞULLARA TAM OLARAK KARŞILIK VEREMEMEKTEDİR"

        BM'nin, birçok eksikliğine rağmen çok taraflı sistemin merkezinde yer almaya devam ettiğine işaret eden Büyükelçi Yıldız, "Ancak, dünya son seksen yılda büyük ölçüde değişti ve BM'nin mevcut yapısı, özellikle Güvenlik Konseyi, bu koşullara tam olarak karşılık verememektedir." dedi.

        Yıldız, BM içinde ortaya konan taleplerin ölçek ve karmaşıklık açısından artmaya devam ettiğini belirterek, BM'nin uluslararası toplumun beklediği sonuçları sunabilecek kadar çevik kalmasının kritik önem taşıdığını söyledi.

        BM Şartı'nın etkili bir şekilde uygulandığı sürece küresel çalkantılar karşısında umut, adalet ve istikrarın bir simgesi olarak varlığını sürdüreceğini ifade eden Yıldız, "BM merkezli uluslararası sistemi güçlendirmek için, tüzüğün amaç ve ilkeleri, diğerlerinin pahasına belirli ilkelere seçici bir şekilde vurgu yapılmadan, bütüncül ve dengeli bir şekilde korunmalıdır. Uluslararası hukuk, seçici bir şekilde uygulandığı takdirde meşruiyetini koruyamaz." dedi.

        Yıldız, Türkiye'nin daha şeffaf, hesap verebilir, demokratik ve verimli bir Güvenlik Konseyi'nin güçlü bir destekçisi olduğunu belirterek, uluslararası insancıl hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukukun teşvik edilmesi ve korunmasının önemine vurgu yaptı.

        "Uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmemesi, özellikle kitlesel sivil acılara etkili bir şekilde yanıt verilmemesi, sisteme olan güveni zedelemektedir." diyen Yıldız, Türkiye'nin, BM Şartı'nın kalıcı ilkeleri ve vizyonu doğrultusunda üye devletlerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bülent Şakrak ile Duygu Arabacıoğlu sezonu açtı

        Duygu Arabacıoğlu ile tatil yapmak için Bodrum'a giden Bülent Şakrak, sevgilisini denize attı

        #Birleşmiş Milletler
        #Büyükelçi Ahmet Yıldız
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'ye 'Özgür Özel' başvurusu
        Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'ye 'Özgür Özel' başvurusu
        İsrail Lübnan'da kara saldırılarını genişletti
        İsrail Lübnan'da kara saldırılarını genişletti
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        Trump, sağlık durumunu paylaştı
        Trump, sağlık durumunu paylaştı
        Dorukhan Büyükışık soruşturmasında inşaat sorumlusu da tutuklandı!
        Dorukhan Büyükışık soruşturmasında inşaat sorumlusu da tutuklandı!
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e resmi teklif!
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e resmi teklif!
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Alman basını: ABD NATO'ya askeri katkılarını azaltacak
        Alman basını: ABD NATO'ya askeri katkılarını azaltacak
        Galatasaray, Anguissa için devrede!
        Galatasaray, Anguissa için devrede!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        Heyelanda felaket kıl payı!
        Heyelanda felaket kıl payı!
        Ortalık savaş alanına döndü
        Ortalık savaş alanına döndü
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Başkanlık seçimi' önerisi
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Başkanlık seçimi' önerisi
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Tam 14 saat süren film!
        Tam 14 saat süren film!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı