Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarında son durum!

Manisa'nın Salihli, İzmir'in Karaburun, Sivas'ın Koyulhisar, Tokat'ın Erbaa, Elazığ'ın Keban, Mersin'in Silifke ve Bursa'nın Osmangazi ilçelerinde ormanlık, dağlık ve otluk alan yangınları çıktı.

Dün havanın aydınlanmasının ardından diğer hava araçları da söndürme çalışmalarına dahil edildi.

Çelikli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda önceki gün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, dün gece boyunca kara ekipleri ile 2 gece görüşlü helikopter müdahale etti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde önceki gün ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Kösedere Mahallesi Boyabağ koyundaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Fotoğraf: AA

Yerleşim yerlerine yakın noktaya sirayet eden yangında, dumandan etkilenen 3 kişi jandarma ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ayrıca bölgedeki bir kamp alanında kalan 40 kişi ile 20 evde ikamet eden 60 olmak üzere toplam 100 kişi AFAD, Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerince tahliye edildi.

Karaburun Kaymakam Vekili Mustafa Özbay, Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Toros bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Fotoğraf: AA

Yangının söndürme çalışmalarına bazı vatandaşlar da iş makinesi ve traktörleriyle destek verdi.

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AA'nın haberine göre; yangın, ekiplerin karadan müdahalesiyle bölgedeki evlere ve kamp alanına sıçramadan kontrol altına alındı.