Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki rakipleri kimler, milli takım hangi grupta, ilk maç ne zaman?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova ile karşı karşıya geldi. Kritik mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanan Türkiye, 24 yılın ardından tekrardan Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Peki, "Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki rakipleri kimler, Türkiye hangi grupta, milli takım ilk maçı ne zaman?" İşte Türkiye'nin rakipleri ve Dünya Kupası maç takvimi...
TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NDA
A Milli Takım Kosova engelini geçerek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Milli takım Dünya Kupası'na D grubundan katılacak.
TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ KİM OLACAK, MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?
13 Haziran 07:00 Türkiye-Avustralya
19 Haziran 07:00 Türkiye-Paraguay
25 Haziran 05:00 Türkiye-ABD
2026 DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ
Grup Aşaması: 11 Haziran – 27 Haziran 2026
Son 32 (Round of 32): 28 Haziran – 3 Temmuz 2026
Son 16: 4 – 7 Temmuz 2026
Çeyrek Finaller: 9 – 11 Temmuz 2026
Yarı Finaller: 14 – 15 Temmuz 2026
3.'lük Maçı: 18 Temmuz 2026
Final: 19 Temmuz 2026, MetLife Stadyumu (New York / New Jersey)