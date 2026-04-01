        Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki rakipleri kimler? Milli takım hangi grupta, ilk maç ne zaman?

        Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki rakipleri kimler, milli takım hangi grupta, ilk maç ne zaman?

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova ile karşı karşıya geldi. Kritik mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanan Türkiye, 24 yılın ardından tekrardan Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Peki, "Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki rakipleri kimler, Türkiye hangi grupta, milli takım ilk maçı ne zaman?" İşte Türkiye'nin rakipleri ve Dünya Kupası maç takvimi...

        Giriş: 01.04.2026 - 00:59
        Türkiye, Dünya Kupası bileti için sahaya çıktı. A Milli Futbol Takımız Kosova'yı saf dışı bırakarak ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğini yapacağı 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti. Peki, "Türkiye'nin Dünya Kupası'nda rakipleri kimler, Türkiye hangi grupta?" İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki rakipleri...

        TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NDA

        A Milli Takım Kosova engelini geçerek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Milli takım Dünya Kupası'na D grubundan katılacak.

        TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ KİM OLACAK, MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

        13 Haziran 07:00 Türkiye-Avustralya

        19 Haziran 07:00 Türkiye-Paraguay

        25 Haziran 05:00 Türkiye-ABD

        2026 DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

        Grup Aşaması: 11 Haziran – 27 Haziran 2026

        Son 32 (Round of 32): 28 Haziran – 3 Temmuz 2026

        Son 16: 4 – 7 Temmuz 2026

        Çeyrek Finaller: 9 – 11 Temmuz 2026

        Yarı Finaller: 14 – 15 Temmuz 2026

        3.'lük Maçı: 18 Temmuz 2026

        Final: 19 Temmuz 2026, MetLife Stadyumu (New York / New Jersey)

