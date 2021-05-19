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Türkiye'nin elektrik tüketimi "tam kapanmada" yüzde 12.2 arttı

Türkiye'nin elektrik tüketimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 29 Nisan'da uygulanmaya başlanan ve 17 Mayıs saat 05.00 itibarıyla sona eren tam kapanma sürecinde yüzde 12,2 arttı. Tam kapanma sürecinde en yüksek günlük elektrik tüketimi 862 bin 385 megavatsaat ile 29 Nisan'da, en düşük tüketim ise 602 bin 282 megavatsaat ile 13 Mayıs'ta gerçekleşti

Türkiye'nin elektrik tüketimi
AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerinden derlenen bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona eren tam kapanmada elektrik tüketim miktarı 13 milyon 914 bin 647 megavatsaate yükseldi.

Elektrik tüketiminin geçen yılın aynı döneminde 12 milyon 401 bin 508 megavatsaat olduğunu dikkate alındığında, tüketim yüzde 12,2 artış gösterdi.

2019 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında ise kapanma döneminde tüketim, yüzde 22,7 yükseldi. Söz konusu dönemde Türkiye'de 11 milyon 344 bin 308 megavatsaat elektrik tüketilmişti.

Tam kapanmada en yüksek günlük elektrik tüketimi 862 bin 385 megavatsaat ile 29 Nisan'da, en düşük tüketim ise 602 bin 282 megavatsaat ile 13 Mayıs'ta gerçekleşti.

Tam kapanma döneminde elektrik üretimi ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,5 artış gösterdi. Geçen yıl 29 Nisan-17 Mayıs döneminde 12 milyon 337 bin 952 megavatsaat elektrik üretilirken, bu yıl bu rakam 13 milyon 998 bin 311 megavatsaat oldu.

"ELEKTRİK TALEBİNDEKİ ARTIŞ ÇARPICI BOYUTTA"

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Genel Sekreteri Mustafa Özge Özden, tam kapanma dönemde elektrik tüketiminde görülen artışın dikkate değer olduğunu belirtti.

Özden, 2020 yılının aynı döneminde tüketimin ciddi miktarda düşmesi nedeniyle bir baz etkisinden söz edilebileceğini, ancak salgının etkilerinin yaşanmadığı 2019 yılının aynı dönemiyle karşılaştırma yapıldığında da elektrik talebindeki artışın çarpıcı boyutta olduğunu ifade etti.

2020 yılının aynı döneminde kapanmanın daha sınırlı uygulandığını anımsatan Özden, şunları kaydetti:

"Bu dönemde toplam talepte ciddi düşüşler oldu. Tüketici grubu bazında ise özellikle ticarethane ve sanayi gruplarında tüketim düşüşü yaşanırken meskenlerde bir miktar talep artışı yaşandı. 2021 yılının daha geniş kısıtlamalar içeren aynı döneminde ise tüketimde artış olması, toplumun ve ekonominin pandeminin getirdiği kısıtlama koşullarına giderek uyum sağladığının göstergesi. Özellikle 2021 yılındaki kapanma döneminde devlet dairelerinde esnek mesai uygulamasıyla birlikte hizmet sektöründe kısmi faaliyetin devam etmesi tüketim artışında etkili oldu."

Özden, tam kapanma dönemine ilişkin sektörel bazda tüketim verilerinin mayıs ayı sonunda EPİAŞ Şeffaflık Platformu'nda yayımlanacağına işaret ederek, "Bu verilerin analizi ve geçmiş yılların aynı dönemleriyle karşılaştırılması sonucunda tüketici davranış kalıplarındaki değişimlere dair önemli sonuçlara varılabilir. Tüketici grubu bazında elektrik tüketimine ilişkin çıktılar sayesinde benzer durumlarda elektrik değer zincirinin bütününe yönelik finansal ve operasyonel planlamalar için önemli dersler elde edilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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