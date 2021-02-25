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AA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Enver Ünlü'nün, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden projenin son aşaması hakkında bilgi aldığı, tünelin bir an önce ulaşıma açılması için yüklenici firma çalışmalarına talimat verdiği belirtildi.

Tünelin, Doğu Karadeniz'i İç Anadolu ve güney bölgelerine bağlayan yol üzerinde yer alan 2200 rakımlı Eğribel geçidinin mevsim şartlarından etkilenmeden güvenli ve konforlu şekilde geçilmesini sağlayacağına vurgu yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Eğribel Tüneli'nin ulaşıma açılması için tünel kaplama ve kablolama işlemlerinde önemli mesafe kat edildi. Aynı zamanda Giresun ile Sivas arasında kesintisiz trafik akışının sağlanması, bölgenin ticaret, ekonomi, sanayi ve turizmine katkı sunulması amacıyla 5,9 kilometre çift tüplü tünel olarak projelendirilen Eğribel Tüneli, 1,8 kilometrelik bağlantı yollarının da tamamlanmasıyla yol kullanıcılarına zorlu anlar yaşatan Eğribel geçidinin olumsuz etkileri giderilirken, yol güzergahı 6,5 kilometre kısalarak mevcut yola göre zamandan da 25 dakika tasarruf sağlanacak."

Açıklamada, Eğribel Tüneli'nin, Rize-Erzurum kara yolu üzerinde yapımı tamamlanan Ovit Tüneli ve yapımı devam eden Trabzon-Gümüşhane arasındaki yeni Zigana Tüneli'nden çift tüpte toplam 11 bin 900 metre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun üçüncü tüneli olacağına işaret edildi.

Eğribel Tüneli'nin, Doğu Karadeniz'in İç Anadolu Bölgesi'ne açılan en önemli kapılarından biri olacağı kaydedilen açıklamada,"Tünelde şu anda sığınma cebinin donatı, membran ve kaplama betonu imalatları ile araç geçişinin membran ve kaplama betonu imalatları, yine kiriş imalatları ile birlikte kablo kanalına ait kalıp donatı ve beton imalatları yapılmaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, her iki tüpte de kazı ve destekleme çalışmalarının tamamlandığı, kaplama ve diğer işlerin devam ettiği belirtilerek, sağ tüpte 4 bin 397, sol tüpte 36 olmak üzere toplamda 4 bin 433 metre nihai kaplama betonunun tamamlandığı aktarıldı.

Açıklamada, tünelden geçişlerin 2021 yılı sonlarına doğru, projenin ise 2022 yılında tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi.