Forbes dergisi her yıl dünyadaki en zengin iş adamlarını ve servetlerini bir liste halinde çıkarıyor. Bu yıl da koronavirüs salgının da etkisiyle milyarderler sayısı arttı. Zenginler servetlerine servet kattı. Listede Türkiye'nin en zenginleri arasında da sıralama değişti. İşte 2021 Türkiye'nin en zengin insanları ve servetleri

FORBES 2021 TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNLERİ LİSTESİ

Forbes dergisine göre Türkiye'de Murat Ülker, 6.3 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı. 2020 yılına göre servetini yüzde 46.5 artıran Ülker, dünyada da 421. sırada yer aldı. Ülker, geçen sene dünyada 414. sıradaydı.

Türkiye’de listede ikinci sırada 4.4 milyar dolarlık servetiyle Erman Ilıcak yer aldı. 2020’ye göre servetini yüzde 41.9 artıran Ilıcak, dünyada 655. sırada yer aldı ve dünyanın en zengin ilk 1000 kişisi arasına giren iki Türk zenginden biri oldu.

Türk zenginlerin sıralaması ise şöyle devam ediyor;

Ferit Şahenk

Hüsnü Özyeğin

Hamdi Ulukaya

Suat Günsel

Semahat Arsel

Mustafa Küçük

Nihat Özdemir

Rahmi Koç

Sezai Bacaksız

Mehmet Nazif Günal

Suna Kıraç

Ahmet Çalık

Hamdi Akın

Bülent Eczacıbaşı

Eren Özmen

Faruk Eczacıbaşı

Fatih Özmen

Mehmet Ali Aydınlar

DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANLARI 2021

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos üst üste dördüncü kez listenin zirvesinde yer alırken, Tesla CEO’su Elon Musk, geçen yıl yer aldığı 31. sıradan ikinci sıraya yükseldi. Lüks mallar firması LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault, Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, dünyanın en zengin milyarderlerinden ilk beşini tamamlıyor.

Bu yılki listede, aralarında bu yıl halka açılan flört uygulaması Bumble'ın CEO'su Whitney Wolfe Herd de dahil olmak üzere 493 yeni üye var.

KIM KARDASHIAN'DA EN ZENGİNLER ARASINDA

Kim Kardashian kozmetik markası KKW Beauty, 'shapewear' markası SKIMS ve diğer televizyon kazançları sayesinde Forbes'ın milyarderler listesine ilk kez dahil edildi. Geçen yıl ekim ayında Kardashian'ın net varlığını 780 milyon dolar olarak değerlendiren Forbes, KKW Beauty markasının kurulduğu 2017 yılından bu yana yılda 100 milyon dolar kazandırdığını belirtti.

Forbes ayrıca, Kardashian'ın 2019'da kurduğu SKIMS'deki hissesinin yaklaşık 225 milyon dolar değerinde olduğunu ve şirketin toplam değerinin 500 milyon dolar olduğunu aktardı.