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Türkiye'nin en zenginleri listesi yayında! İşte 2021 Forbes Türk zenginler ve servetleri

Dünyanın ve Türkiye'nin en zenginleri Forbes dergisinde açıklandı. Milyarderlerin toplam serveti 13.1 trilyon dolara ulaştı. Peki, Türkiye'nin en zenginleri kimler? İşte 2021 Türkiye'nin en zenginleri listesi ve servetleri

Türkiye'nin en zenginleri listesi yayında! İşte 2021 Forbes Türk zenginler ve servetleri

Forbes dergisi her yıl dünyadaki en zengin iş adamlarını ve servetlerini bir liste halinde çıkarıyor. Bu yıl da koronavirüs salgının da etkisiyle milyarderler sayısı arttı. Zenginler servetlerine servet kattı. Listede Türkiye'nin en zenginleri arasında da sıralama değişti. İşte 2021 Türkiye'nin en zengin insanları ve servetleri

FORBES 2021 TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNLERİ LİSTESİ

Forbes dergisine göre Türkiye'de Murat Ülker, 6.3 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı. 2020 yılına göre servetini yüzde 46.5 artıran Ülker, dünyada da 421. sırada yer aldı. Ülker, geçen sene dünyada 414. sıradaydı.

Türkiye’de listede ikinci sırada 4.4 milyar dolarlık servetiyle Erman Ilıcak yer aldı. 2020’ye göre servetini yüzde 41.9 artıran Ilıcak, dünyada 655. sırada yer aldı ve dünyanın en zengin ilk 1000 kişisi arasına giren iki Türk zenginden biri oldu.

Türk zenginlerin sıralaması ise şöyle devam ediyor;

Ferit Şahenk
Hüsnü Özyeğin
Hamdi Ulukaya
Suat Günsel
Semahat Arsel
Mustafa Küçük
Nihat Özdemir
Rahmi Koç
Sezai Bacaksız
Mehmet Nazif Günal
Suna Kıraç
Ahmet Çalık
Hamdi Akın
Bülent Eczacıbaşı
Eren Özmen
Faruk Eczacıbaşı
Fatih Özmen
Mehmet Ali Aydınlar

DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANLARI 2021

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos üst üste dördüncü kez listenin zirvesinde yer alırken, Tesla CEO’su Elon Musk, geçen yıl yer aldığı 31. sıradan ikinci sıraya yükseldi. Lüks mallar firması LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault, Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, dünyanın en zengin milyarderlerinden ilk beşini tamamlıyor.

Bu yılki listede, aralarında bu yıl halka açılan flört uygulaması Bumble'ın CEO'su Whitney Wolfe Herd de dahil olmak üzere 493 yeni üye var.

KIM KARDASHIAN'DA EN ZENGİNLER ARASINDA

Kim Kardashian kozmetik markası KKW Beauty, 'shapewear' markası SKIMS ve diğer televizyon kazançları sayesinde Forbes'ın milyarderler listesine ilk kez dahil edildi. Geçen yıl ekim ayında Kardashian'ın net varlığını 780 milyon dolar olarak değerlendiren Forbes, KKW Beauty markasının kurulduğu 2017 yılından bu yana yılda 100 milyon dolar kazandırdığını belirtti.

Forbes ayrıca, Kardashian'ın 2019'da kurduğu SKIMS'deki hissesinin yaklaşık 225 milyon dolar değerinde olduğunu ve şirketin toplam değerinin 500 milyon dolar olduğunu aktardı.

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