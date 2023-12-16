Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Türkiye'nin gastronomi zenginlikleri Fransa'da tanıtıldı

        Türkiye'nin gastronomi zenginlikleri Fransa'da tanıtıldı

        Yunus Emre Enstitüsü tarafından Fransa'nın Strazburg şehrinde Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında Türkiye'nin gastronomi zenginliklerinin tanıtıldığı Türk Gastronomisinin 100'ü adlı bir dizi etkinlik yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 15:26 Güncelleme: 16.12.2023 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin gastronomi zenginlikleri Fransa'da tanıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yunus Emre Enstitüsü, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında Fransa'nın Strazburg kentinde Türk Gastronomisinin 100'ü adlı bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

        Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliklere, Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Nurdan Bayraktar Golder ve Türkiye'nin Strazburg Başkonsolosu Bekir Sarp Erzi'nin yanı sıra parlamenterler, büyükelçiler, milletvekilleri, hukukçular ve basın mensuplarının olduğu çok sayıda davetli katıldı.

        İrlanda, Hollanda, İsviçre, Ukrayna, Lüksemburg, Azerbaycan, İngiltere, Kosova ve diğer birçok Avrupa ülkesinden temsilcinin bulunduğu programın menüsünde gastrodiplomasi vardı.

        REKLAM

        Türk kahvesi ile Türk mutfağının tatlılarını sevdiğini ve Türk mutfağını oldukça yakından tanıdığını ifade eden Avrupa Konseyi Nezdinde İsviçre Daimî Temsilcisi Claude Wild, bu tür kültürel diplomasi etkinliklerinin ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesindeki önemini vurguladı.

        Programda Türk gastronomisinde ön plana çıkan çay, kahve ve fındık başta olmak üzere çeşitli yiyeceklerin yer aldığı sergi, gastronomi atölyesi ve Türkiye’nin dört bir yanından 80'e yakın lezzetin ikram edildiği resepsiyon düzenlendi.

        Programın açış konuşması, Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Daimî Temsilcisi Nurdan Bayraktar Golder tarafından gerçekleştirildi.

        Golder, programın açılışında, "Türk mutfağı sadece lezzetleriyle değil, aynı zamanda paylaşma kültürüyle de öne çıkar. Bu etkinlikte bulunan her biriniz, bizlerin değerli misafirlerisiniz. Türk kültüründe misafire büyük değer verilir, yemeklerin en güzeli misafire ikram edilir" ifadelerini kullandı ve etkinliği düzenleyen Yunus Emre Enstitüsüne teşekkür etti.

        REKLAM

        Paris Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Dr. Celine Aydın ise Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi stratejik kuruluşların bulunduğu Strazburg şehrinde, 'topraktan tabağa' Türk mutfağının tanıtıldığı etkinliğin katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördüğüne dikkati çekti.

        Program kapsamında, Türk mutfağında ön plana çıkan çay, kahve ve fındık başta olmak üzere çeşitli yiyecek ve içeceklerin yer aldığı sergi, gastronomi atölyesi ve Türkiye'nin dört bir yanından 80'e yakın Türk lezzetinin ikram edildiği resepsiyon düzenlendi.

        Programda ayrıca Türk müzisyen Caner Sezgin tarafından kanun ve ud eşliğinde Türk Müziği adlı resital verildi.

        Programın devamında küratörlüğünü Mehmet Aslan'ın üstlendiği Gastronomi Fotoğraf Sergisi'nde 42 Türk fotoğrafçısının 80 eseri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Türkiyenin gastronomi zenginlikleri
        #Fransa
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bahçeli: Ne söz verdiysek tutarız
        Bahçeli: Ne söz verdiysek tutarız
        Dünyada en yüksek kira artışı İstiklal'de
        Dünyada en yüksek kira artışı İstiklal'de
        Bir bölgemiz için yoğun kar uyarısı!
        Bir bölgemiz için yoğun kar uyarısı!
        Futbol hakemleri, maçlara çıkma kararı aldı
        Futbol hakemleri, maçlara çıkma kararı aldı
        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        ABD'den İsrail kararı
        ABD'den İsrail kararı
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        Baba ile 2 oğlunu vurmuştu! Kamera görüntüsü ortaya çıktı!
        Baba ile 2 oğlunu vurmuştu! Kamera görüntüsü ortaya çıktı!
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        "Büyükekşi hakemlere baskı yaptı"
        "Büyükekşi hakemlere baskı yaptı"
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        Ece Ronay ve 5 şüphelinin telefonları inceleniyor
        Ece Ronay ve 5 şüphelinin telefonları inceleniyor
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        Migreni olan çocuklara uyarı!
        Migreni olan çocuklara uyarı!
        10 ay sonra yeniden deprem bölgesinde…
        10 ay sonra yeniden deprem bölgesinde…
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu