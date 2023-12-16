Türkiye'nin gastronomi zenginlikleri Fransa'da tanıtıldı Yunus Emre Enstitüsü tarafından Fransa'nın Strazburg şehrinde Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında Türkiye'nin gastronomi zenginliklerinin tanıtıldığı Türk Gastronomisinin 100'ü adlı bir dizi etkinlik yapıldı

Yunus Emre Enstitüsü, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında Fransa'nın Strazburg kentinde Türk Gastronomisinin 100'ü adlı bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliklere, Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Nurdan Bayraktar Golder ve Türkiye'nin Strazburg Başkonsolosu Bekir Sarp Erzi'nin yanı sıra parlamenterler, büyükelçiler, milletvekilleri, hukukçular ve basın mensuplarının olduğu çok sayıda davetli katıldı.

İrlanda, Hollanda, İsviçre, Ukrayna, Lüksemburg, Azerbaycan, İngiltere, Kosova ve diğer birçok Avrupa ülkesinden temsilcinin bulunduğu programın menüsünde gastrodiplomasi vardı.

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Türk kahvesi ile Türk mutfağının tatlılarını sevdiğini ve Türk mutfağını oldukça yakından tanıdığını ifade eden Avrupa Konseyi Nezdinde İsviçre Daimî Temsilcisi Claude Wild, bu tür kültürel diplomasi etkinliklerinin ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesindeki önemini vurguladı.

Programda Türk gastronomisinde ön plana çıkan çay, kahve ve fındık başta olmak üzere çeşitli yiyeceklerin yer aldığı sergi, gastronomi atölyesi ve Türkiye’nin dört bir yanından 80'e yakın lezzetin ikram edildiği resepsiyon düzenlendi.

Programın açış konuşması, Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Daimî Temsilcisi Nurdan Bayraktar Golder tarafından gerçekleştirildi.

Golder, programın açılışında, "Türk mutfağı sadece lezzetleriyle değil, aynı zamanda paylaşma kültürüyle de öne çıkar. Bu etkinlikte bulunan her biriniz, bizlerin değerli misafirlerisiniz. Türk kültüründe misafire büyük değer verilir, yemeklerin en güzeli misafire ikram edilir" ifadelerini kullandı ve etkinliği düzenleyen Yunus Emre Enstitüsüne teşekkür etti.

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Paris Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Dr. Celine Aydın ise Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi stratejik kuruluşların bulunduğu Strazburg şehrinde, 'topraktan tabağa' Türk mutfağının tanıtıldığı etkinliğin katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördüğüne dikkati çekti.

Program kapsamında, Türk mutfağında ön plana çıkan çay, kahve ve fındık başta olmak üzere çeşitli yiyecek ve içeceklerin yer aldığı sergi, gastronomi atölyesi ve Türkiye'nin dört bir yanından 80'e yakın Türk lezzetinin ikram edildiği resepsiyon düzenlendi.

Programda ayrıca Türk müzisyen Caner Sezgin tarafından kanun ve ud eşliğinde Türk Müziği adlı resital verildi.

Programın devamında küratörlüğünü Mehmet Aslan'ın üstlendiği Gastronomi Fotoğraf Sergisi'nde 42 Türk fotoğrafçısının 80 eseri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.