Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.922,86 %-0,52
        DOLAR 42,4380 %0,16
        EURO 48,9013 %-0,08
        GRAM ALTIN 5.552,10 %-0,04
        FAİZ 39,67 %0,23
        GÜMÜŞ GRAM 68,18 %-0,95
        BITCOIN 84.492,00 %-0,74
        GBP/TRY 55,6323 %0,31
        EUR/USD 1,1513 %-0,13
        BRENT 62,56 %-1,29
        ÇEYREK ALTIN 9.077,69 %-0,04
        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi Türkiye'nin göz bebeği yerli ve milli silah sistemleri Malatyada görücüye çıktı - Savunma Sanayi Haberleri

        Türkiye'nin göz bebeği yerli ve milli silah sistemleri Malatyada görücüye çıktı

        MSB ev sahipliğinde Malatya'daki "Yerli ve Milli Sistemlerle Buluşuyor" etkinliğinde ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, MKE, ASFAT ve Baykar'ın ürünleri halkla buluştu; T-129 Atak gösteri uçuşu ve BARKAN gibi platformlar yoğun ilgi gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 23:49 Güncelleme: 22.11.2025 - 23:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yerli ve milli silah sistemleri görücüde
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye'nin göz bebeği yerli ve milli silah sistemleri, Malatya'da ziyaretçilerle buluştu.

        Milli Savunma Bakanlığı tarafından "Malatya Yerli ve Milli Sistemlerle Buluşuyor" temalı tanıtım etkinliği, 2'nci Kara Havacılık Alay Komutanlığı Tulga-1 Kışlası'nda düzenlendi.

        Program kapsamında ROKETSAN, HAVELSAN, ASELSAN, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE), ASFAT Anonim Şirketi ve Baykar tarafından üretilen yerli ve milli sistemler, kurulan stantlarda vatandaşların beğenisine sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan askerler için dua edildi.

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, programdaki konuşmasında, yerli ve milli sistemlerin her vatandaşın göğsünü kabarttığını söyledi.

        REKLAM

        Vatandaşların yerli ve milli sistemleri gördüğünü ve gururla baktığını anlatan Vali Yavuz, şöyle konuştu:

        "1071'de başlayan Anadolu'daki diriliş ve kıyamımız bir Selçuklu, Osmanlı İmparatorluğu ve sonuç olarak üzerinde yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti devletini bahşetmiştir. Her bir karış toprağı mübarek aziz şehitlerimizin kanlarıyla yoğrulmuş, bu toprakları vatan yapmak elbette kolay olmamıştır. Bundan sonra da asla kolay olmayacaktır. Çünkü jeopolitik ve jeostratejik olarak dünyanın merkezinde yer alan ve herkesin her daim plan içinde olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletine ve Türk milletine güvenmeye devam edin. Çünkü, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bugün geldiği aşamayı takdirle izliyorum ve inşallah Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çıktığımız bu yüzyılda daha büyük başarıları hep beraber elde edeceğiz."

        2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu da Türk mühendislerin ürettiği yerli ve milli sistemlerin bazılarının Malatya'da görücüye çıktığını belirtti.

        REKLAM

        Yerli ve milli sistemlerin, Türk ordusunu dünyanın sayılı silahlı gücü haline getirdiğini dile getiren Topaloğlu, şunları kaydetti:

        "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılık kapasitesini stratejik bağımsızlığını ve harekat etkinliğini daha da güçlendirecek yerli ve milli sistemlerimizi tanımak, bağımsızlığımızın kararlılığımızın ve geleceğe duyduğumuz güvenin yansımalarını görmek için buradayız. Bu sistemler, ordumuzun modern harp koşullarında karşılaşabileceği her türlü tehdite karşı daha güçlü daha çevik ve etkin olmasını sağlayacak önemli adımlardır. Günümüzde teknoloji, orduların muharebe etkinliğini etkileyen temel unsurların başında gelmektedir. Bu ülkenin geleceğe güvenle bakabilmesi ancak kendi teknolojisini üretmesiyle mümkündür."

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri, firmalar tarafından kurulan stantları gezdi.

        Daha sonra iki T-129 Atak Helikopteri, alanda gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

        VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

        REKLAM

        Tulga-1 Kışlası'nda kurulan stantlarda, T-129 Atak Helikopteri, HAVELSAN tarafından üretilen orta sınıf birinci seviye insansız otonom kara aracı BARKAN ve MKE tarafından üretilen keskin nişancı tüfekleri vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

        Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından faal olarak kullanılan yerli ve milli araçlar ile silahları da inceleyen ziyaretçiler, araçlardan bazılarını da deneyimleme fırsatı buldu.

        Ziyaretçilerden Kenan Durucu, sergi alanındaki araçları beğendiğini belirterek, "Çok güzel şeyler yapılmış. Gurur duydum." dedi.

        Alanı ziyarete gelen Cumali Turan Narinç ise kuzeniyle alanı gezmeye geldiğini ifade ederek, "Çok beğendim, çok güzel proje olmuş. Malatya halkının depremden sonraki sağlığı için çok önemli bir adım atılmış." diye konuştu.

        Sergi, pazar günü de ziyaretçiler tarafından gezilebilecek.

        Programa, 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Serdar Akkoyun, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer, Malatya Müftüsü Ramazan Dolu, Malatya İŞKUR İl Müdürü Reşit Erol, Malatya İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Zehra Şahinler, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, AK Parti milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, askeri personel, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Cimbom ikinci yarıda açıldı!
        Cimbom ikinci yarıda açıldı!
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        Galatasaray şokta: 40 dakikada 2 sakatlık
        Galatasaray şokta: 40 dakikada 2 sakatlık
        Akhisar'da anne-kız acısı
        Akhisar'da anne-kız acısı
        Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!
        Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!
        "Küçük kalbiyle savaşmaya devam edebilir
        "Küçük kalbiyle savaşmaya devam edebilir
        AB ve 11 ülkeden açıklama
        AB ve 11 ülkeden açıklama
        Husumetin kurbanı Rumeysa oldu
        Husumetin kurbanı Rumeysa oldu
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Tacı gölge altında
        Tacı gölge altında
        Emniyet müdürü yangında can verdi
        Emniyet müdürü yangında can verdi
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede