2021 yılı sonu itibarıyla ön değerlendirme proje çıktılarına göre kurulması gereken istasyonlar ile ilave edilecek parametrelerin kurulumları gerçekleştirildi. Bakanlık envanterindeki 4 mobil hava kalitesi ölçüm aracı da özellikle hava kirliliği şikayetlerinin yoğun olduğu bölgelerde ölçümler yapıyor.