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        Haberler Kültür-Sanat Resim Türkiye'nin ilk gerilla sokak sergisi: 'Ötekiler'

        Türkiye'nin ilk gerilla sokak sergisi: 'Ötekiler'

        Hilal Sezginsoy'un deforme bedenler çizerek çirkinin güzelliğini anlattığı 'Ötekiler' isimli Türkiye'nin ilk gerilla sokak sergisi, 24 Aralık'a kadar Kalopsia Art Gallery'nin web sitesinde yer alan Shine Disiplinlerarası Online Karma Sergisi'nde sanatseverlerle buluşuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 13:45 Güncelleme: 30.11.2023 - 13:45
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        Türkiye'nin ilk gerilla sokak sergisi
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        İtalyan Yazar Umberto Eco, ‘Güzelliğin Tarihi’ kitabında; “Güzellik; o gerçekten de ilkbahar çiçekleri kadar geçicidir” diyor. Sanatçı Hilal Sezginsoy ‘Ötekiler’ sergisi ile tam da bu noktaya parmak basıyor.

        Yağlı boya tekniği ile ürettiği resimlerle insanları rahatsız etmek isteyen Sezginsoy, bu iki eserde estetik kaygılar yüzünden yalnızlaştıkça çoğalan insanları gösteriyor. İnsanların, normalin dışında kalanlara duyduğu öfkeye ışık tutan sanatçı, bu sergi ile ziyaretçilerin kendi içlerinde duydukları estetik kaygılar üzerine düşünmelerini amaçlıyor.

        İnsanlar, sanatçının İstanbul’un birçok semtinde gerçekleştirdiği gerilla sergiyle vapura binerken, işe giderken veya bir restoranda yemek yerken karşılaşarak, beklenmedik anlarda estetik kaygılarıyla yüzleştiler.

        Sezginsoy, ‘Ötekiler’ sergisinin izleyicilerde yarattığı etkiyi şöyle anlatıyor: “Önce şaşırmış bakışları sonra bu resmin ne anlatmaya çalıştığını sorguladılar. Ucube gibi gördükleri şeye yakından bakıp dokununca onun ne kadar anlamlı bir şey olduğunu söylediler. Kimileri sanki bir aynaya bakar gibi saatlerce detaylı inceledi, kimisi rahatsız oldu ve bakmak istemedi. Kimisi utandı, kimisi gurur duydu. Yapmak istediğim tam olarak buydu. Sanatın yapması gereken buydu, sokakta yürürken gördüğümüz insanlara bakış açımızdı. Güzellik normlarımızı sorgulamaktı. Kendimizde duyduğumuz bu duygular belki dışlanmış kişilerle yüzleşmekti.”

        ‘Ötekiler’ sergisini, 24 Aralık'a kadar Kalopsia Art Gallery’nin web sitesinde yer alan Shine Disiplinlerarası Online Karma Sergisi kısmından ziyaret edebilirsiniz.

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        #Hilal Sezginsoy
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