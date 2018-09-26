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11 yaşındaki Halime okula gitmiyor
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İşte Türkiye'nin konuştuğu o kızın hikayesi

Türkiye dün Arnavutköy'de atık kağıt toplama arabasının içinde elinde kalem ve kitap ile görüntülenen küçük kızını konuştu. O görüntülerdeki kız 11 yaşındaki Halime Cuma... 6 kardeşi olan küçük kız okula gitmiyor. Okumayı çok sevdiğini belirten Halime, "Evimizde babamdan başka çalışan yok. O yüzden babam hepimizi aynı anda okula gönderemiyor" dedi

26.09.2018 - 12:53 | Güncelleme: DHA

Türkiye dün Arnavutköy'de atık kağıt toplama arabasının içinde elinde kalem ve kitap ile görüntülenen küçük çocuğu konuştu.
O görüntülerdeki kız çocuğu, 11 yaşındaki Halime Cuma. Annesi, babası ve 6 kardeşiyle Arnavutköy İslambey Mahallesi'ndeki evde oturuyor. Suriye'deki iç karışıklıktan kaçarak 1 yıl önce Türkiye'ye gelen ailesinin geçimini 35 yaşındaki baba Abdülrezzak Cuma atık kağıt toplayarak sağlıyor. 

“OKUMAYI VE OKULA GİTMEYİ ÇOK İSTERİM"

DHA'nın haberine göre, evin en büyük çocuğu olan 11 yaşındaki Halime okula gitmiyor. Halime, babasının evde tek çalışan olduğunu belirterek ona yardım etmek için kağıt toplamaya çıktığını söylüyor. Arnavutköy'de bir çöp konteynerinin hemen yanındaki kağıt toplama aracının içinde bir boyama kitabını incelediğini belirten küçük Halime, “Okumayı, okula gitmeyi çok isterim ancak şu durumda gidemem. Babam yanında olmam için zorlamıyor beni. Ben severek gidiyorum. Çünkü babama yardım etmek istiyorum. Babamı, annemi ve kardeşlerimi çok seviyorum. Evimizde babamdan başka çalışan yok. O yüzden babam hepimizi aynı anda okula gönderemiyor. Ben de evde oturmaktan dolayı çok sıkılıyorum ve babama yardım etmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

1 yıl önce Suriye'nin Halep kentinden göç ederek İstanbul'a geldiklerini belirten 35 yaşındaki baba Abdülrezzak Cuma, evin geçimini atık kağıt toplayarak sağladığını belirtti . Abdülrezzak Cuma, "Durumumuz ortada ancak bizler şikayet etmiyoruz. Sabırla çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

 



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YORUMLAR 8
  • Misafir 17 dakika önce
    Hani devlet bunlara 900 tl veriyodu. Garibanın yüzü asla gülmez.
  • Misafir 18 dakika önce
    bazılarına göre aman bize ne sonuçta suriyeli...
  • Misafir 22 dakika önce
    Allah yardımcınız olsun, Rabbim mazlumun ahını yerde bırakmasın.
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