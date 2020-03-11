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Türkiye'nin kültür hafızası dijitalleşiyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, arşivindeki yaklaşık 250 bin ses ve görüntüyü dijitalleştiriyor. Türkiye'nin kültür hafızasını oluşturan 'Sev Kardeşim', 'Küçük Hanım'ın Şoförü', 'Vesikalı Yarim', 'Namuslu'nun da aralarında olduğu filmler, Neşet Ertaş, Bedia Akartürk, İbrahi

Nejet Ertaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nde oluşturulan özel bir bölümde yürütülen çalışma kapsamında, 70 bini yerli yaklaşık 250 bin eserin bir yıl içinde dijitalleştirilmesi planlanıyor.

Genel Müdürlükte oluşturulan özel bir birimde TÜRKSAT çalışanlarının da desteğiyle harcanan yoğun mesaide, aralarında 'Sev Kardeşim', 'Küçük Hanım'ın Şoförü', 'Vesikalı Yarim', 'Namuslu'nun bulunduğu Türk sinemasının unutulmaz filmleriyle Neşet Ertaş, Bedia Akartürk, İbrahim Tatlıses, İzzet Altınmeşe gibi Türk müziğinin önemli seslerinin kaset, plak ve CD'leri dijital ortama aktarılıyor.

Ertem Eğilmez'in yönettiği 1984 yapımı 'Namuslu'da başrolleri Şener Şen, Adile Naşit, Ayşen Gruda ve Erdal Özyağcılar paylaştı.

Telif Hakları Genel Müdürü Ziya Taşkent konuyla ilgili olarak şunları söyledi; İhtiyaç halinde herhangi bir hak ihlali iddiasıyla yargı organlarından bizdeki kayıt bilgilerine müracaat ediliyor. Bu dijitalleştirmeden sonra eserlerin kendisine yargı sisteminden erişim sağlanabilecek. Şu an yürütülen projenin ilk ayağı olarak öteden beri kendi arşivimizde bulunan müzik ve sinema eserlerinin milyonlarca sayfadan oluşan belgelerini tarayıp dijitalleştirmiştik. Bunun ikinci ayağı olarak da zaman içinde uğrayacakları fiziksel aşınmanın önünü almak ve koruma amacıyla bu ses ve görüntü arşivini dijitalleştirme çalışmasına başladık."

Düzenlemenin ardından yapımcı firmaların, ürettikleri eserden birer nüshayı kendilerine teslim ettiklerini vurgulayan Ziya Taşkent, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün arşivlerinde daha önceki üretimlerden örneklerin de bulunduğunu bildirdi.

Neşet Ertaş (1938 - 2012)

Ziya Taşkent, çalışmanın, bu eserlerin yıllar içinde aşınmasının, kaybolmasının önlenmesi ve yargı sisteminin esere erişiminin sağlanması amacıyla yapıldığını ifade ederek, "İhtiyaç halinde herhangi bir hak ihlali iddiasıyla yargı organlarından bizdeki kayıt bilgilerine müracaat ediliyor. Bu dijitalleştirmeden sonra sadece eserlere ait malumata değil, eserlerin kendisine de yargı sisteminden erişim sağlanabilecek" dedi.

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