Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.771,36 %0,29
        DOLAR 32,8477 %0,01
        EURO 35,1602 %-0,18
        GRAM ALTIN 2.450,67 %-1,57
        FAİZ 42,91 %-1,15
        GÜMÜŞ GRAM 31,20 %-3,83
        BITCOIN 64.338,00 %0,27
        GBP/TRY 41,5685 %-0,23
        EUR/USD 1,0693 %-0,08
        BRENT 85,24 %-0,55
        ÇEYREK ALTIN 4.006,85 %-1,57
        Haberler Ekonomi Enerji Türkiye'nin LPG ihracatı geçen yıl yüzde 1,52 arttı - Enerji Haberleri

        Türkiye'nin LPG ihracatı geçen yıl yüzde 1,52 arttı

        Rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince geçen yıl yapılan sıvılaşmış petrol gazı (LPG) ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 1,52 artarak 416 bin 117 ton oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 11:22 Güncelleme: 22.06.2024 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        LPG ihracatı yüzde 1,52 arttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) yıllık LPG sektör raporundan derlenen verilere göre, rafinerici lisansı sahiplerinin, geçen yıl toplam LPG üretimi bir önceki yıla göre yüzde 16,4 azalarak 920 bin 122 ton olarak gerçekleşti.

        Geçen yıl 17 farklı ülkeye ve bölgeye LPG ihracatı yapıldı, en çok ihracat yapılan ilk 5 ülke ise İsviçre, Lübnan, Romanya, Bulgaristan ve Tunus oldu.

        Avusturya ve Cibuti'ye de geçen yıl ilk kez ihracat gerçekleştirildi. İhracat faaliyetleri başlıca İsdemir, Körfez Petrokimya, İskenderun ve Aliağa Gümrük Müdürlüklerinden yürütüldü

        Böylelikle, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince geçen yıl yapılan LPG ihracatı, geçen yıla göre yüzde 1,52 artarak 416 bin 117 ton olarak kayıtlara geçti.

        REKLAM

        Öte yandan, rafinerici, dağıtıcı ve işleme lisansı sahiplerince geçen yıl yapılan LPG ithalatı, geçen yıla göre yüzde 21,49 artarak 3 milyon 893 bin 751 ton oldu.

        Toplam 13 farklı ülke ve bölgeden LPG ithalatı yapıldı. En çok ithalat yapılan ilk 5 ülke ise Cezayir, ABD, Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Nijerya olarak gerçekleşti.

        Ülke ve bölgelere göre ihracat miktarları ise şöyle:

        Ülkeler 2022 (ton) 2023 (ton)
        İsviçre 42.140 62.632
        Lübnan 110.458 57.242
        Romanya 23.186 51.772
        Bulgaristan 31.781 43.386
        Tunus 46.595 34.293
        KKTC 36.308 32.579
        Yunanistan 41.048 30.095
        Marshall Adaları 31.058 23.579
        Seyşeller 11.831 22.381
        Avusturya 20.216
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cani gaspçı, emekli polisi böyle öldürdü! Dehşet anı kamerada!
        Cani gaspçı, emekli polisi böyle öldürdü! Dehşet anı kamerada!
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        A Milli Takım, Portekiz karşısında!
        A Milli Takım, Portekiz karşısında!
        Kapadokya'da faciadan dönüldü! Kayalıklara indi
        Kapadokya'da faciadan dönüldü! Kayalıklara indi
        TikTok'a bu kez çocuk gizliliği davası
        TikTok'a bu kez çocuk gizliliği davası
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        420 futbol sahası büyüklüğünde alan yok oldu!
        420 futbol sahası büyüklüğünde alan yok oldu!
        Sabahları parmağınızda bunu hissediyorsanız dikkat!
        Sabahları parmağınızda bunu hissediyorsanız dikkat!
        Bayern Münih yolunda!
        Bayern Münih yolunda!
        Cevap yok gönderme var
        Cevap yok gönderme var
        İlk 7 günde yürek yakan bilanço! Can kaybı artıyor!
        İlk 7 günde yürek yakan bilanço! Can kaybı artıyor!
        1 bölge ve 2 kent için sağanak uyarısı! İllerimizde hava durumu!
        1 bölge ve 2 kent için sağanak uyarısı! İllerimizde hava durumu!
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Ağırlığının 10 katını itekleyebiliyor! Devlet korumasındaki böcek!
        Ağırlığının 10 katını itekleyebiliyor! Devlet korumasındaki böcek!
        Fatih Terim'den Arda Güler sözleri
        Fatih Terim'den Arda Güler sözleri
        Fatma Nur 24 yaşındaydı... Öldüren ziyaret!
        Fatma Nur 24 yaşındaydı... Öldüren ziyaret!
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 12 ölü!
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 12 ölü!
        Montella'dan Arda Güler açıklaması
        Montella'dan Arda Güler açıklaması
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı