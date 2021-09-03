Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler 2020 Tokyo Olimpiyatları
ABONE OL

Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 38'e yükseldi

Tokyo 2020'de madalya sayısı 15'e yükselen Türkiye'nin oyunlar tarihindeki madalya sayısı ise 38 oldu

Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 38'e yükseldi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya sayısı 15'e yükselen Türkiye, oyunlar tarihindeki madalya sayısını da 38 yaptı.

Tokyo 2020'nin 10. gününde Golbol Kadın Milli Takımı, Türkiye'ye altın madalya kazandırdı.

Öncesinde masa tenisinde Abdullah Öztürk altın madalya, okçulukta Öznur Cüre-Bülent Korkmaz ikilisi ile Nihat Türkmenoğlu, atıcılıkta Ayşegül Pehlivanlar, tekvandoda Meryem Çavdar gümüş madalya, masa tenisinde Ali Öztürk, Nesim Turan, Kübra Korkut, judoda Zeynep Çelik, Recep Çiftçi, halterde Besra Duman, yüzmede Sevilay Öztürk, okçulukta Bahattin Hekimoğlu, tekvandoda Mahmut Bozteke bronz madalya elde etti.

Tarihinin en fazla madalya kazandığı paralimpik oyunlarını Japonya'da geçiren Türkiye'nin Tokyo'daki madalya sayısı 2 altın, 4 gümüş, 9 bronz olmak üzere 15'e çıktı.

Türkiye'nin şu ana dek paralimpik oyunları tarihinde aldığı 8 altın, 10 gümüş ve 20 bronz madalyanın dağılımı şöyle:

Oyunlar Altın Gümüş Bronz Toplam
2004 Atina 1 - 1 2
2008 Pekin 1 - 1 2
2012 Londra 1 5 4 10
2016 Rio 3 1 5 9
2020 Tokyo (Devam ediyor) 2 4 9 15
TOPLAM 8 10 20 38

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi | Tokyo'da altın madalya geldi: Goalball Kadın Milli Takımımız
2020 TOKYO OLİMPİYATLARI Tokyo'da altın madalya geldi
Son dakika haberi | Meryem Çavdar gümüş madalya kazandı
2020 TOKYO OLİMPİYATLARI Meryem Çavdar gümüş madalya kazandı
Son dakika haberi Tokyo'da bir madalya daha: Mahmut Bozteke...
2020 TOKYO OLİMPİYATLARI Tokyo'da bir madalya daha
Son dakika haberi | Meryem Çavdar madalyayı garantiledi
2020 TOKYO OLİMPİYATLARI Meryem Çavdar madalyayı garantiledi
Tokyo'da finaldeyiz - Goalball Kadın Takımımız
2020 TOKYO OLİMPİYATLARI Tokyo'da finaldeyiz!
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda günün sonuçları
2020 TOKYO OLİMPİYATLARI Tokyo'da yarı finaldeyiz!
Son dakika: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'da Ayşegül Pehlivanlar gümüş madalya kazandı
2020 TOKYO OLİMPİYATLARI Tokyo'da bir madalya daha!
Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden bir grup milli sporcu yurda döndü
2020 TOKYO OLİMPİYATLARI Yurda döndüler
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kendi madalya rekorunu kırdık
2020 TOKYO OLİMPİYATLARI Madalya rekoru!
Son dakika haberi | Sevilay Öztürk'ten tarihi madalya
2020 TOKYO OLİMPİYATLARI Sevilay Öztürk'ten tarihi madalya

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.