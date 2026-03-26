        A Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası play-off yarı final maçında Romanya'yı Beşiktaş Park'ta 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Dünya Kupası bu yıl ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Dünya Kupası yolunda Romanya'yı kupanın dışına iten Türkiye'nin finalde rakibi ve final maçının oynanacağı tarih futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye'nin rakibi kim olacak? Türkiye Dünya Kupası Play-off final maçı ne zaman? İşte Türkiye Dünya Kupası Play-off final maçı tarihi ve olası rakipleri...

        Giriş: 26.03.2026 - 22:24 Güncelleme:
        A Milli Takımı Dünya Kupası yolunda Romanya'yı eleyerek play-off finaline adını yazdırdı. Finalde rakibini saf dışı bırakması durumunda A Milli Futbol takımımız 2002'den sonra ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele etme şansı elde edecek. Romanya maçının hemen ardından Türkiye'nin rakibi ve play-off final maçının oynanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, Türkiye'nin rakibi kim olacak? Türkiye Dünya Kupası Play-off final maçı ne zaman? İşte detaylar...

        A MİLLİ TAKIM FİNALDE!

        A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası play-off yarı final maçında Romanya'yı Dolmabahçe'de 1-0 mağlup etti ve adını play-off finaline yazdırdı. A Milli Takım'a galibiyeti getiren golü 53. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti.

        TÜRKİYE PLAY-OFF TURU FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

        A Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası play-off yarı final maçında Romanya'yı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

        Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası play-off final maçı, 31 Mart 2026 Salı günü oynanacak.

        TÜRKİYE'NİN RAKİBİ KİM OLACAK?

        Türkiye Dünya Kupası play-off turu finalinde, Slovakya-Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşılaşacak.

