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        Haberler Gündem Güvenlik Türkiye'nin ‘savaş uçağı’ diplomasisi: Dünyaca ünlü uçakların tedarik süreci sürüyor

        Türkiye'nin ‘savaş uçağı’ diplomasisi: Dünyaca ünlü uçakların tedarik süreci sürüyor

        Türkiye bir süredir oldukça yoğun bir savaş uçağı diplomasisi yürütüyor. Bir yandan Amerika ile F-16 görüşmeleri sürerken diğer yandan da Avrupa'dan Eurofighter tedarik süreci devam ediyor. F-35 programı ile Milli Muharip Uçak KAAN'ın ne zaman hazır olacağı da elbette merak konusu. Habertürk'ten Serkan Şimşek'in haberi..

        Giriş: 05.04.2025 - 16:48 Güncelleme: 05.04.2025 - 16:48
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        Türkiye'nin 'savaş uçağı' diplomasisi
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        Türkiye, uzun yıllar önce F-35 programına dahil edilmesine rağmen 2017 yılında Rusya ile S-400 hava savunma sistemlerini satın almak için bir anlaşma yapmasının ardından ABD, Türkiye’yi F-35 programından çıkardı. 2021 yılında ise Türkiye’nin F-35 programına ortaklığı resmen sona erdi.

        Türkiye yoğun bir savaş uçağı diplomasisi yürütüyor. Bir yandan Milli Muharip Uçak KAAN’ın üretimine devam edilirken diğer yandan da dünyaca ünlü uçakların tedariki sağlanmaya çalışılıyor. Gelinen süreci savunma ve havacılık uzmanı Tolga Özbek Habertürk’e değerlendirdi.

        “EUROFIGHTER İYİ BİR UÇAK”

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        Özbek, “Türk hava kuvvetleri için 2000’li yılların başında ana yapının F-35’ler ilerleyen dönemde de F-16'ların Türkiye'de geliştirilecek bir milli muharip uçak tarafından yenilenmesi planlanmıştı. Ancak tabii işler beklenildiği gibi gitmedi. F-35 teslimatının durmasıyla birlikte Türk Hava Kuvvetleri'nin acil uçak ihtiyacı gündeme geldi. Burada 1’nci adım milli muharip uçak KAAN olarak adlandırılan bu proje hızlandırılırken, KAAN’IN devreye girmesine kadar geçecek sürede de bir uçak ihtiyacı belirlendi. Bu yapıya Eurofighter ile Türkiye bir alternatif ortaya koymak istedi ve pazarlıkları da bu yönde devam ettirdi. Eurofighter iyi bir uçak. Gelişmiş yeni nesil sistemlere sahip çift motorlu bir uçak havada kalış süresi uzun harekat yarı çapı uzun bir uçak.” ifadelerini kullandı.

        KAAN'IN ÜRETİM SÜRECİNDEKİ SON DURUM

        Milli muharip uçak KAAN'ın üretim sürecindeki son durumuna yönelik Özbek, “KAAN için ilk uçan bu havada görüntülerini gördüğümüz uçak 'P sıfır' olarak adlandırılan çok basit bir model. Gerçek prototip yani test uçağı bu yıl içinde uçacak. Türkiye'nin hedefi 2028 sonunda TUSAŞ'ın testlerini bitirdikten sonra Türk Hava Kuvvetleri'nin kabul testlerinin yapılması ve uçağın seri imalata girmesi. 3 yıl gibi çok ciddi ve yoğun çalışılabilecek bir süreç var.” diye konuştu.

        TÜRKİYE F-35 PROGRAMINA GERİ DÖNECEK Mİ?

        Belirli bir miktar F-35’in Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılmasının öngörüldüğünü ifade eden Özbek, “Bu açıdan da Türkiye F-35 talebini tekrar Amerika’nın önüne getirdi. Türkiye’nin diplomatik açıdan F-35’e geri dönmesi için öncelikle ABD’nin CAATSA olarak adlandırılan hasımlarıyla mücadele yasasını kaldırması gerekiyor.” dedi.

        Türkiye'nin yoğun savaş uçağı diplomasisi kapsamında Eurofighter'lar için alınan fiyat teklifi değerlendiriliyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre F-16 tedarik sürecinde de görüşmelerin planlandığı şekilde ve olumlu havada devam ettiği kaydediliyor.

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