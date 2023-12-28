Türkiye'nin şehirleri çizgi film posteri oldu!
Multirazen isimli sosyal medya kullanıcısı yapay zekaya Türkiye'nin şehirlerini çizgi film afişi olarak çizdirdi. Türkiye'nin coğrafi ve kültürel zenginliklerini yansıtan afişler ilgi gördü
Multirazen isimli Instagram kullanıcısı yapay zekaya Türkiye'nin illerini animasyon filmi afişleri olarak çizdirdi. Çizgi film posteri şeklindeki Türkiye'nin şehirleri sosyal medyada ilgi gördü. Yapay zekanın çizdiği afişlerde, Türkiye'nin coğrafi ve kültürel zenginlikleri yansıtıldı. İnternet kullanıcıları Ankara'da Anıtkabir'in olmadığını belirterek Ankara afişini eleştirdi. Öte yandan Van ilimizdeki, 'Van Gölü canavarı' detayı ve Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'ün Kayıp Balık Nemo ile birleştirilmesi beğeni topladı... İşte animasyon film afişi şeklindeki illerimizden bazıları...
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AĞRI
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BURSA
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KARS
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KÜTAHYA
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MANİSA
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MARDİN
MUĞLA
MUŞ
NEVŞEHİR
NİĞDE
ORDU
RİZE
ZONGULDAK
AKSARAY
BAYBURT
KARAMAN
KIRIKKALE
BATMAN
ŞIRNAK
BARTIN
ARDAHAN
IĞDIR
YALOVA
KİLİS
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DÜZCE
SAKARYA
SAMSUN
SİİRT
SİNOP
SİVAS
TOKAT
TRABZON
ŞANLIURFA
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VAN