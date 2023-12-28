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        Haberler Yaşam Türkiye'nin şehirleri çizgi film posteri oldu!

        Türkiye'nin şehirleri çizgi film posteri oldu!

        Multirazen isimli sosyal medya kullanıcısı yapay zekaya Türkiye'nin şehirlerini çizgi film afişi olarak çizdirdi. Türkiye'nin coğrafi ve kültürel zenginliklerini yansıtan afişler ilgi gördü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 16:00 Güncelleme: 28.12.2023 - 16:08
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        1

        Multirazen isimli Instagram kullanıcısı yapay zekaya Türkiye'nin illerini animasyon filmi afişleri olarak çizdirdi. Çizgi film posteri şeklindeki Türkiye'nin şehirleri sosyal medyada ilgi gördü. Yapay zekanın çizdiği afişlerde, Türkiye'nin coğrafi ve kültürel zenginlikleri yansıtıldı. İnternet kullanıcıları Ankara'da Anıtkabir'in olmadığını belirterek Ankara afişini eleştirdi. Öte yandan Van ilimizdeki, 'Van Gölü canavarı' detayı ve Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'ün Kayıp Balık Nemo ile birleştirilmesi beğeni topladı... İşte animasyon film afişi şeklindeki illerimizden bazıları...

        ADANA

        2

        ADIYAMAN

        3

        AFYON

        4

        AĞRI

        5

        AMASYA

        6

        ANKARA

        7

        ANTALYA

        8

        ARTVİN

        9

        AYDIN

        10

        ÇANAKKALE

        11

        ÇORUM

        12

        ÇANKIRI

        13

        DENİZLİ

        14

        EDİRNE

        15

        ERZİNCAN

        16

        ERZURUM

        17

        ESKİŞEHİR

        18

        BALIKESİR

        19

        BİLECİK

        20

        BİNGÖL

        21

        BİTLİS

        22

        BOLU

        23

        BURDUR

        24

        BURSA

        25

        GAZİANTEP

        26

        GİRESUN

        27

        GÜMÜŞHANE

        28

        DİYARBAKIR

        29

        HAKKARİ

        30

        HATAY

        31

        ISPARTA

        32

        MERSİN

        33

        İSTANBUL

        34

        İZMİR

        35

        KARS

        36

        KASTAMONU

        37

        KAYSERİ

        38

        KIRKLARELİ

        39

        KOCAELİ

        40

        KONYA

        41

        KÜTAHYA

        42

        MALATYA

        43

        MANİSA

        44

        KAHRAMANMARAŞ

        45

        MARDİN

        46

        MUĞLA

        47

        MUŞ

        48

        NEVŞEHİR

        49

        NİĞDE

        50

        ORDU

        51

        RİZE

        52

        ZONGULDAK

        53

        AKSARAY

        54

        BAYBURT

        55

        KARAMAN

        56

        KIRIKKALE

        57

        BATMAN

        58

        ŞIRNAK

        59

        BARTIN

        60

        ARDAHAN

        61

        IĞDIR

        62

        YALOVA

        63

        KİLİS

        64

        OSMANİYE

        65

        DÜZCE

        66

        SAKARYA

        67

        SAMSUN

        68

        SİİRT

        69

        SİNOP

        70

        SİVAS

        71

        TOKAT

        72

        TRABZON

        73

        ŞANLIURFA

        74

        UŞAK

        75

        VAN

        76

        YOZGAT

        #Türkiyenin şehirleri
        #çizgi film posteri
        #animasyon film posteri
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