Türkiye'nin "yeni nesil tank avcısı" olarak göreve hazırlanan paletli araç Kaplan 10, 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) ilk kez sergilenecek.
Farklı ülkelere 4 binin üzerinde araç teslim etme başarısı gösteren FNSS, dünyanın önde gelen savunma fuarlarından biri haline gelen IDEF'e güçlü bir katılım gösterecek. Şirket, 30 Nisan-3 Mayıs'taki fuarda bir dizi yeni ürün tanıtacak.
Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla imzalanan Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) Projesi kapsamında geliştirilen ve kendisini atış testlerinde de ispat eden Kaplan 10, IDEF'19'da ilk defa bir fuarda sergilenecek.
Projedeki bir diğer araç Pars 4x4 ile birlikte Kaplan 10, kalifikasyon sürecinin sonuna yaklaştı ve yakın zamanda envantere girmeye başlayacak. Bu araçların, özel görev araçları olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ardından, dost ve müttefik ülkelere de uzun yıllar hizmet vermesi öngörülüyor.
Proje ile TSK envanterinde yer alan Kornet-E füzeleri ile Orta Menzilli Tanksavar Silahı (OMTAS) Projesi kapsamında tedarik edilecek füzelerin araç üzerinde kullanımı için ihtiyaç duyulan STA'ların yurt içi imkanlarla geliştirilmesi hedefleniyor.
FNSS, Kaplan araç ailesinin en hafif üyesi Kaplan 10'u paletli tip ve Pars 4x4 aracını ise tekerlekli tip tanksavar aracı olarak üretime hazır hale getirdi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve yurt içinde geliştirilen tanksavar füzeleri de muharebe etkinliğini artıracak şekilde, projeye özel geliştirilen tanksavar kuleleri ile zırhlı araçlara entegre edildi.
Toplam 260 araçtan tekerlekli olanların tamamı OMTAS, paletli olanları ise bir bölümü Kornet-E, bir bölümü de OMTAS taşıyıcı olacak. Paletli Kaplan STA, tanksavar platformundan sabit ve hareketli hedeflere yönelik atış testlerini başarıyla gerçekleştirdi.
Yıl içerisinde projenin kalifikasyon testleri tamamlanarak, Türkiye'nin "yeni nesil tank avcısı" Kaplan ve Pars platformlarının teslimatlarına başlanacak.
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