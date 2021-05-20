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Haberlerİş-YaşamTürkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatı nisanda yüzde 70 arttı
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Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatı nisanda 201.7 milyon dolara ulaştı

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, Türkiye'nin nisan ayındaki yaş meyve ve sebze ihracatının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 70 artışla 201,7 milyon dolara ulaştığını bildirdi

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatı nisanda yüzde 70 arttı
AA

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı da olan Sin, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin olumsuzluklarına rağmen tedbirler ve destekler sayesinde ihracatı kesintisiz sürdürdüklerini belirtti.

Sin, yaş meyve ve sebze sektörünün, nisan ayında 327 bin 761 ton ürün ihraç ettiği bilgisini vererek, "Sektörümüz ülkemize 201 milyon 722 bin dolar döviz kazandırdı. Ülkemizin yaş meyve sebze ihracatı nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 69, değerde yüzde 70 artış kaydetti." ifadesini kullandı.

Nisanda, 98,9 milyon dolarlık sebze, 57,6 milyon dolarlık meyve ihracatı gerçekleştirdiğini belirten Sin, şunları kaydetti:

"En çok ihraç ettiğimiz ürün 41,9 milyon dolarla domates oldu. 27,1 milyon dolarla biber ikinci, 24,3 milyon dolarla limon üçüncü sırada yer aldı. Bu ayda en fazla ihracat artışlarını limon, patates, soğan, armut ve şeftalide elde ettik. En fazla ihracat yaptığımız ülke yüzde 85 artış ve 57,5 milyon dolarla Rusya oldu. Yüzde 64 artış ve 30,1 milyon dolarla Romanya ikinci, yüzde 81 artış ve 14,3 milyon dolarla Irak üçüncü sırada yer aldı. Söz konusu ayda Hindistan, Libya, Suriye, Kosova ve Beyaz Rusya pazarlarında 5 katına varan oranlarda ihracat artışları yakaladık."

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