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        Haberler Sağlık Türkiye'nin Yeşilay'ı 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı | Sağlık Haberleri

        Türkiye'nin Yeşilay'ı 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı

        İlk günkü ruh ve heyecanla 105. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Yeşilay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle yüzlerce çocuğu Yeşilay Çocuk Şenliği'nde buluşturdu. Bağımsız nesiller hedefiyle, Yeşilay Genel Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinlik ve atölyelerde bir araya gelen minikler, uçurtmalarla baharın tadını çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 17:08 Güncelleme: 22.04.2025 - 17:08
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        Türkiye'nin Yeşilay'ı 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı
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        Bağımlılıklarla mücadele alanında 105 yıldır 120 şube, 97 ülke Yeşilay’ı ve 140 binin üzerinde gönüllüsüyle çalışmalarını sürdüren Yeşilay, sağlıklı bir toplum hedefiyle çalışmalarını dört bir koldan sürdürüyor.

        Türkiye’nin dört bir yanındaki gönüllülerinin de cansiperane katkılarıyla, bağımsız bir gelecek için çalışan Yeşilay, “Yeşilay Çocuk Şenliği” kapsamında birbirinden eğlenceli etkinliklerle kapılarını bu kez çocuklar için açtı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen Yeşilay Çocuk Şenliği’nde konuşan Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, şu ifadeleri kullandı:

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        “23 Nisan, milletçe gururla kutladığımız ve Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği ilk ulusal bayramımızdır. Aynı zamanda tüm dünya çocuklarına sunulmuş en anlamlı hediyedir. Yeşilay olarak bizler, çocuklarımızın ve gençlerimizin bağımsız ve sağlıklı bir geleceğe sahip olması için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu özel günde kıymetli evlatlarımızla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün olduğu gibi yarın da egemenliğimizin teminatı çocuklarımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

        YEŞİLAY TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR TARAFINDA BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ VERİYOR

        Bağımlılıklarla mücadelede ailenin rolüne dikkat çeken Dinç, sözlerine şöyle devam etti: “Daha sağlıklı bir gelecek hedefiyle sürdürdüğümüz mücadelede en önemli ortaklarımızdan biri de aileler oldu. Çocuklarımızın ve gençlerimizin başta internet bağımlılığı olmak üzere tüm bağımlıklardan uzak kalmasında bilinçli ailelerin rolü hiç şüphesiz hayati önem arz etmektedir. Zira özellikle mücadele ettiğimiz bağımlılık endüstrisi, çocuklarımızı ve gençlerimizi hedef alıyor. Bu nedenle onları topyekûn korumak, bilinçlendirmek ve sağlıklı bir geleceğe hazırlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bağımlılıklarla mücadelede, milletimizden aldığımız güçle, insanlarımıza ulaşabilmek için Türkiye’nin dört bir yanında bağımsızlık seferberliğimizi toplumumuzun tüm kesimiyle kol kola yürütüyoruz. Devletimizden aldığımız güç ve milletimizin kıymetli destekleriyle başlattığımız bu büyük bağımsızlık hareketiyle, sağlıklı nesillerin inşası için kararlılıkla yol almayı sürdürüyoruz.”

        23 NİSAN'IN KOLTUK GELENEĞİ DEVAM ETTİ

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Yeşilay Genel Merkezinde düzenlenen etkinlik yüzlerce çocuğun ve TRT’nin sevilen dizisi Kod Adı Kırlangıç oyuncu ekibinin katılımıyla gerçekleşti. Kod Adı Kırlangıç dizisinin oyuncu kadrosundan Elif Kurtaran, Göktuğ Yıldırım, Haktan Küçükçeşme, Musa Özgeç, Ceylin Selin Arslan, Şeyma Cömert, Kadir Bertan gibi isimlerin eşlik ettiği Yeşilay Çocuk Şenliği’nde çocuklar oyuncularla sohbet ederek, keyifli vakit geçirdi.

        Sokak oyunlarından, eğitici atölyelere, yaratıcı dramadan şarkılı masal ve sanat aktivitelerine kadar farklı alanlarda gerçekleşen etkinliklerde buluşan çocuklar, uçurtma yapımını deneyimleyerek hem eğlendi hem de uçurtmalarını yarıştırdı. Eğlence dolu etkinliklerin yanı sıra 23 Nisan’a özgü koltuk geleneği Yeşilay Çocuk Şenliği’nde de devam etti. Başkan Mehmet Dinç’in koltuğuna 23 Nisan geleneği olarak bir günlüğüne oturan ve anlamlı mesajlar veren Elif Kurtaran, tüm çocuklar adına Yeşilay’a teşekkürlerini iletti.

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