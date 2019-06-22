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Türkiye Noterler Birliği Nöbetçi Noter nerede bulunur? Nöbetçi noter sorgulama ekranı

Türkiye Noterler Birliği Nöbetçi Noter sorgulaması vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Hangi ilde hangi noterin nöbetçi olduğu ve çalışma saatleri ziyaret edilmeye devam ediyor. İşte 23 Haziran İstanbul, Ankara ve izmir nöbetçi noterler

nöbetçi noter

Türkiye Noterler Birliği Böbetçi Noter nerede, Nöbetçi noter sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından sıkça ziyaret ediliyor.  Nöbetçi noter sorgulama işlemi, şu an için sadece Türkiye Noterler Birliği internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir. Hafta sonu 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet veren nöbetçi noterler, kurumun resmi internet sitesi üzerinden il ve tarih seçimi ile kolayca sorgulanabiliyor. İşte 23 Haziran nöbetçi noter sorgulama ekranı haberimizde.

NÖBETÇİ NOTER BUL

 


İSTANBUL NÖBETÇİ NOTER - 23 HAZİRAN

#Noterlik AdıNoter AdıAdresTelefonNöbet TarihiHarita
1İSTANBUL 5MERYEM BABAOĞLU YURTCUATATÜRK BULVARI ZEYREK MAHALLESİ HÜSAMBEY SOKAK NO:12/1 UNKAPANI FATİH İSTANBUL FATİH İSTANBUL212524137623.06.2019 
2BEYOĞLU 6HATİCE USLUBİLLUR SK.TÜNEL YANI ARI HAN NO:6 KARAKÖY 80000 BEYOĞLU İSTANBUL BEYOĞLU İSTANBUL212293125323.06.2019 
3KADIKÖY 15ERDEM GÜLCANKOZYATAĞI İNÖNÜ CD. YAZAR SOK. KOZA AP. 9/1 KADIKÖY İSTANBUL KADIKÖY İSTANBUL216302712223.06.2019 
4ÜSKÜDAR 12FATMA GÜL KARLICUMHURİYET CD. N:121/1 BAĞLARBAŞI ÜSKÜDAR İSTANBUL ÜSKÜDAR İSTANBUL216495679023.06.2019 

ANKARA NÖBETÇİ NOTER - 23 HAZİRAN

#Noterlik AdıNoter AdıAdresTelefonNöbet TarihiHarita
1ANKARA 21AHMET SARIYÜCEATATÜRK BULVARI NO:109/1 KIZILAY ÇANKAYA ANKARA ÇANKAYA ANKARA312419422523.06.2019 
2ANKARA 69FETULLAH TURAN ÖZERENOĞUZLAR MAH. 1370 SOKAK YAVUZ İŞHANI NO:1 K:1 D:3 BALGAT ÇANKAYA ANKARA ÇANKAYA ANKARA312435474723.06.2019

 

İZMİR NÖBETÇİ NOTER - 23 HAZİRAN

#Noterlik AdıNoter AdıAdresTelefonNöbet TarihiHarita
1İZMİR 29EYÜP ALTAY1395 SOK. N:14/A EGE AP. KAHRAMANLAR 35230 KONAK İZMİR KONAK İZMİR232463340323.06.2019 
2İZMİR 35MURADİYE YAKIN9 EYLÜL MAH. ÖNDER CAD. NO:111/1 - A GAZİEMİR İZMİR GAZİEMİR İZMİR232220171723.06.2019

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