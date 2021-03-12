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Türkiye, ocak-şubat döneminde 528 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç etti

Türkiye'nin yaş sebze meyve ihracatı yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,21 artarak 528 milyon 280 bin dolara ulaştı. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, "Geçen yıldan daha fazla ihracat hedefliyoruz. Yeni pazar arayışımız devam ediyor. Daha fazla pazara ulaşmaya çalışıyoruz" dedi

Türkiye, ocak-şubat döneminde 528 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç etti
AA

Geçen yıl 2,73 milyar dolarlık ihracatla ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan yaş meyve sebze sektörü, yeni yılda da dış satımda önemli rol üstlendi.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yılın ocak-şubat döneminde 458 milyon 518 bin dolar olarak kayıtlara geçen yaş meyve sebze ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 15,21 artışla 528 milyon 280 bin dolara yükseldi.

Bu dönemde 185 milyon 707 bin dolarlık sebze, 119 milyon 985 bin dolarlık meyve, 219 milyon 452 bin dolarlık narenciye ihraç edildi. Dış satımın geri kalan kısmını da çay oluşturdu.

Meyve ihracatında 55 milyon 229 bin dolar döviz girdisi sağlayan nar ilk sırada yer aldı. Sebze ihracatının da 77 milyon 197 bin dolarlık kısmını domates dış satımı oluşturdu.

Türkiye bu dönemde Rusya'ya 159 milyon 645 bin dolarlık, Irak'a 51 milyon 316 bin dolarlık ve Romanya'ya 43 milyon 47 bin dolarlık dış satım yaptı.

"ÜLKEMİZE DAHA FAZLA KATKI SUNMAK İSTİYORUZ"

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, geçen yıl elde ettikleri döviz girdisiyle ülke ekonomisine önemli katkı sağladıklarını belirtti.

Bu yıl daha fazla ihracat yapmayı hedeflediklerini dile getiren Sin, şunları kaydetti:

"Fazla ihracat ve istihdamla ülkemize daha fazla katkı sunmak istiyoruz. Yeni pazar arayışımız devam ediyor. Daha fazla pazara ulaşmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız bu yönde. Yeni tip koronavirüs sürecinde yaş meyve sebzeye talep arttı. Bu süreçten en az etkilenen sektörüz diyebilirim. Paydaşlarımızla, daha iyi noktalara gelmek için istişare halindeyiz."

YAŞ MEYVEDE NASR, SEBZEDE DOMATES LİDER

Ocak-şubat döneminde en fazla ihraç edilen 5 yaş meyveye ilişkin veriler şöyle:

ÜrünOcak-şubat (Dolar)Artış (Yüzde)
Nar55.229.255,7726
Elma39.297.742,2465
Armut8.184.136,2818
Ayva5.541.439,1329
Hurma3.428.603,7454

Ocak-şubat döneminde en fazla ihraç edilen 5 yaş sebzeye ilişkin veriler de şöyle:

ÜrünOcak-şubat (Dolar)Artış (Yüzde)
Domates77.197.327,445
Biber42.969.907,7536
Kabak18.060.618,5337
Hıyar- Kornişon17.626.247,0540
Patates7.344.420,64211

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