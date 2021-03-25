Türkiye Petrolleri Kristal Park Sosyal Tesisleri'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

AA

Alınan bilgiye göre, TPAO Kristal Park Tesisleri'nin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Tesislerin çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.Alevler, rüzgar nedeniyle kısa sürede yayıldı.Batman Belediyesi ve TÜPRAŞ bünyesindeki itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarına, 14. İnsansız Uçak Sistemleri Üs Meydan Komutanlığı, Orman İşletme Müdürlüğü ve İl Özel İdaresine ait yangın söndürme araçları ile polisler de Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile destek verdi.Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ve İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak da çalışmalarla ilgili bilgi aldı.Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor.