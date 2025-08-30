Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Türkiye-Portekiz basketbol maçı ne zaman? EUROBASKET 2025 Türkiye-Portekiz basketbol maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Türkiye-Portekiz basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?

        Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yoluna doludizgin devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, gruptaki üçüncü sınavına Portekiz karşısında çıkacak. İlk iki maçında hata yapmayan 12 Dev Adam, Çekya galibiyetinin ardından moral depoladı ve bu kez de parkeye galibiyet serisini sürdürme hedefiyle çıkacak. Türkiye-Portekiz mücadelesinin yayın saati ve kanalı basketbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...

        Giriş: 30.08.2025 - 17:46 Güncelleme: 30.08.2025 - 17:46
        Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda A Grubu heyecanı devam ediyor. Turnuvaya güçlü bir başlangıç yapan ve üst üste iki galibiyet elde eden Türkiye, üçüncü maçında Portekiz ile kozlarını paylaşacak. Çekya karşısında sergilediği etkili performansla dikkatleri üzerine çeken A Milli Takım, taraftarına bir zafer daha yaşatmak için sahaya çıkıyor. Peki, Türkiye-Portekiz EuroBasket 2025 maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

        TÜRKİYE-PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

        Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Arena Riga’da oynanacak kritik karşılaşmanın başlama saati 21.15. Dev mücadele TRT SPOR Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

        12 DEV ADAM'IN MAÇ PROGRAMI

        30 Ağustos Cumartesi:

        21.15 Türkiye-Portekiz

        1 Eylül Pazartesi:

        14.45 Estonya-Türkiye

        3 Eylül Çarşamba:

        21.15 Türkiye-Sırbistan

        12 DEV ADAM'IN AVRUPA ŞAMPİYONASI KADROSU

        Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım'ın 12 kişilik Avrupa Şampiyonası kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

        Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer.

