Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda A Grubu heyecanı devam ediyor. Turnuvaya güçlü bir başlangıç yapan ve üst üste iki galibiyet elde eden Türkiye, üçüncü maçında Portekiz ile kozlarını paylaşacak. Çekya karşısında sergilediği etkili performansla dikkatleri üzerine çeken A Milli Takım, taraftarına bir zafer daha yaşatmak için sahaya çıkıyor. Peki, Türkiye-Portekiz EuroBasket 2025 maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde...