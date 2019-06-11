EURO 2020 puan durumu, bugün oynanan maç esnasında merak edildi. Bir önceki maçta Türkiye, son Dünya Şampiyonu Fransa'yı yenerek, bulunduğu H grubunda liderliğe yükseldi. Türkiye, grup maçlarında çok önemli bir avantaj elde ederken, galibiyeti tüm dünyada yankı buldu. Bugün ise İzlanda karşısında. İşte EURO 2020 elemeleri puan durumu...
EURO 2020 ELEMELERİ H GRUBU PUAN DURUMU
|H GURUBU
|OM
|G
|B
|M
|AG
|YG
|A
|P
|1- TÜRKİYE
|3
|3
|0
|0
|8
|0
|8
|9
|2- FRANSA
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|5
|6
|3- İZLANDA
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|4- ARNAVUTLUK
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|5- MOLDOVA
|3
|1
|0
|2
|2
|8
|-6
|3
|6 - ANDORRA
|3
|0
|0
|3
|0
|6
|-6
|0
EURO 2020 ELEMELERİ DİĞER GRUPLARDA LİDER KİM?
EURO 2020 eleme maçları sürerken, diğer grupların puan durumu merak ediliyor. Puan durumunda ilk 2 takım gruptan çıkmaya hak kazanacak. Tüm gruplarda durum şöyle:
A Grubu: 2 maçta İngiltere 6 puanla birinci, Çek Cumhuriyeti 3 puanla ikinci.
B Grubu: 3 maçta Ukrayna 7 puanla birinci, Lüksemburg 4 puanla ikinci.
C Grubu: 3 maçta Kuzey İrlanda 9 puanla birinci, 2 maçta Almanya 6 puanla ikinci.
D Grubu: 3 maçta İrlanda 7 puanla birinci, 2 maçta İsviçre 4 puanla ikinci.
E Grubu: 3 maçta Macaristan 6 puanla birinci, Hırvatistan averaj farkıyla ikinci.
F Grubu: 3 maçta İspanya 9 puanla birinci, İsveç 7 puanla ikinci.
G Grubu: 3 maçta Polonya 9 puanla birinci, İsrail 7 puanla ikinci.
H Grubu: 3 maçta Türkiye 9 puanla birinci, Fransa 6 puanla ikinci.
I Grubu: 3 maçta Belçika 9 puanla birinci, Rusya 6 puanla ikinci.
J Grubu: 3 maçta İtalya 9 puanla birinci, Finlandiya 6 puanla ikinci.
YORUMLAR