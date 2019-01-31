Türkiye rekoru kırıldı!

Galatasaray, Senegalli futbolcu Mbaye Diagne'nin transferi için Kasımpaşa'ya 10 milyon Euro ödeyeceğini açıkladı. Bu transfer Süper Lig takımları arasında en yüksek bonservis bedeliyle yapılan anlaşma oldu. İşte şimdiye kadar gerçekleşen en pahalı 10 transfer: