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Türkiye risk haritası 21 Nisan 2021! İl il koronavirüs risk haritası ve yüzdelik vaka sayıları

Türkiye'nin Risk Haritası düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller şeklinde renklerine göre Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanıyor. Haftalık 100 binde görülen vaka sayılarına göre oluşturduğumuz risk haritasında Türkiye'nin neredeyse tamamı kırmızıya büründü. Peki Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri? İşte İl il koronavirüs risk haritası...

Türkiye risk haritası 21 Nisan 2021! İl il koronavirüs risk haritası ve yüzdelik vaka sayıları

Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri nedir? Merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirilen Kabine Toplatısı'nın ardından "Kısmi Kapanma"'ya geçildiğini duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı...

Sağlık Bakanlığı 10-16 Nisan illere göre haftalık vaka sayısını yayınladı. İşte il il koronavirüs risk haritası...

10-16 NİSAN İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

İl AdıSayı
Adana187,36
Adıyaman248,08
Afyon359,74
Ağrı307,23
Aksaray356,26
Amasya461,11
Ankara534,14
Antalya301,65
Ardahan230,86
Artvin230,09
Aydın268,08
Balıkesir566,32
Bartın512,11
Batman157,19
Bayburt568,92
Bilecik494,25
Bingöl300,25
Bitlis150,15
Bolu442,18
Burdur258,71
Bursa500,57
Çanakkale962,98
Çankırı399,11
Çorum475,55
Denizli223,36
Diyarbakır117,36
Düzce521,38
Edirne590,05
Elazığ311,93
Erzincan593,35
Erzurum493,09
Eskişehir605,85
Gaziantep293,36
Giresun624,22
Gümüşhane242,76
Hakkari91,26
Hatay239,74
Iğdır415,77
Isparta367,47
İstanbul920,57
İzmir351,97
Kahramanmaraş221,46
Karabük380,52
Karaman298,92
Kars291,66
Kastamonu683,09
Kayseri504,20
Kırıkkale430,57
Kırklareli830,44
Kırşehir315,99
Kilis462,21
Kocaeli666,41
Konya579,37
Kütahya375,77
Malatya563,79
Manisa305,39
Mardin93,83
Mersin213,56
Muğla242,31
Muş123,32
Nevşehir410,54
Niğde370,09
Ordu565,14
Osmaniye347,46
Rize516,03
Sakarya404,55
Samsun601,14
Siirt83,97
Sinop440,73
Sivas372,86
Şanlıurfa91,01
Şırnak47,60
Tekirdağ747,13
Tokat467,17
Trabzon409,90
Tunceli266,05
Uşak207,89
Van89,01
Yalova838,25
Yozgat499,89
Zonguldak456,36

Koronavirüs salgınına karşı alınan 'Kontrollü Normalleşme' tedbirleri kapsamında her hafta vaka sayısına göre risk durumu göz önünde bulundurularak illerin renkleri yeniden tespit edilecek ve iki hafta bir normalleşme uygulaması güncellenecek.

İL İL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak. Bakanlığın, 15-21 Şubat tarihileri arasını kapsayan her 100 bin kişideki Covid-19 vaka sayısı verilerine göre, Türkiye’de vaka sayısına göre 5 il düşük riskli, 25 il orta riskli, 39 il yüksek riskli, 12 il ise çok yüksek riskli kategorisine giriyor.

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