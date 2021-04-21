Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri nedir? Merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirilen Kabine Toplatısı'nın ardından "Kısmi Kapanma"'ya geçildiğini duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı...

Sağlık Bakanlığı 10-16 Nisan illere göre haftalık vaka sayısını yayınladı. İşte il il koronavirüs risk haritası...

10-16 NİSAN İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

İl Adı Sayı Adana 187,36 Adıyaman 248,08 Afyon 359,74 Ağrı 307,23 Aksaray 356,26 Amasya 461,11 Ankara 534,14 Antalya 301,65 Ardahan 230,86 Artvin 230,09 Aydın 268,08 Balıkesir 566,32 Bartın 512,11 Batman 157,19 Bayburt 568,92 Bilecik 494,25 Bingöl 300,25 Bitlis 150,15 Bolu 442,18 Burdur 258,71 Bursa 500,57 Çanakkale 962,98 Çankırı 399,11 Çorum 475,55 Denizli 223,36 Diyarbakır 117,36 Düzce 521,38 Edirne 590,05 Elazığ 311,93 Erzincan 593,35 Erzurum 493,09 Eskişehir 605,85 Gaziantep 293,36 Giresun 624,22 Gümüşhane 242,76 Hakkari 91,26 Hatay 239,74 Iğdır 415,77 Isparta 367,47 İstanbul 920,57 İzmir 351,97 Kahramanmaraş 221,46 Karabük 380,52 Karaman 298,92 Kars 291,66 Kastamonu 683,09 Kayseri 504,20 Kırıkkale 430,57 Kırklareli 830,44 Kırşehir 315,99 Kilis 462,21 Kocaeli 666,41 Konya 579,37 Kütahya 375,77 Malatya 563,79 Manisa 305,39 Mardin 93,83 Mersin 213,56 Muğla 242,31 Muş 123,32 Nevşehir 410,54 Niğde 370,09 Ordu 565,14 Osmaniye 347,46 Rize 516,03 Sakarya 404,55 Samsun 601,14 Siirt 83,97 Sinop 440,73 Sivas 372,86 Şanlıurfa 91,01 Şırnak 47,60 Tekirdağ 747,13 Tokat 467,17 Trabzon 409,90 Tunceli 266,05 Uşak 207,89 Van 89,01 Yalova 838,25 Yozgat 499,89 Zonguldak 456,36

Koronavirüs salgınına karşı alınan 'Kontrollü Normalleşme' tedbirleri kapsamında her hafta vaka sayısına göre risk durumu göz önünde bulundurularak illerin renkleri yeniden tespit edilecek ve iki hafta bir normalleşme uygulaması güncellenecek.

İL İL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak. Bakanlığın, 15-21 Şubat tarihileri arasını kapsayan her 100 bin kişideki Covid-19 vaka sayısı verilerine göre, Türkiye’de vaka sayısına göre 5 il düşük riskli, 25 il orta riskli, 39 il yüksek riskli, 12 il ise çok yüksek riskli kategorisine giriyor.