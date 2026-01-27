Türkiye - Romanya milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
2026 FIFA Dünya Kupası yolunda kritik viraja giren A Milli Futbol Takımı, Avrupa Elemeleri play-off turunda Romanya ile karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak bu zorlu mücadele, millilerin turnuvaya devam edip edemeyeceğini belirleyecek. Futbolseverler, İstanbul'da oynanacağı netleşen karşılaşmanın tarih ve saat bilgisine odaklandı. Detaylar haberimizde...
Dünya Kupası hayalini sürdürmek isteyen A Milli Takım, 2026 elemeleri play-off yarı finalinde Romanya karşısında kader maçına çıkıyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklamasıyla birlikte maçın İstanbul’da oynanacağı kesinleşirken, tek maçlık eleme formatındaki karşılaşmanın başlama saati ve yayın bilgileri de merak edilmeye başlandı. Milliler, taraftar avantajıyla finale yükselmeyi hedefliyor. İşte milli maç yayın bilgisi...
TÜRKİYE - ROMANYA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final mücadelesinin programı şu şekilde belirlendi:
Maç Tarihi: 26 Mart 2026
Maç Saati: 20.00
MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?
2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final turu kapsamında oynanacak Türkiye-Romanya maçının TV8 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelmesi bekleniyor.
FIFA DÜNYA KUPASI PLAY-OFF MİLLİ MAÇ TAKVİMİ
Dünya Kupası'na gitmek için millilerimizi bekleyen yol haritası ise şöyle:
Yarı Final (26 Mart 2026): Türkiye, sahasında Romanya'yı konuk edecek.
Olası Final (31 Mart 2026): Millilerimiz Romanya'yı mağlup etmesi durumunda, Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Finalin Yeri: Eğer finale kalırsak, bu maç 31 Mart günü deplasmanda oynanacak.
Final maçını kazanan takım, Avrupa kıtasından 2026 FIFA Dünya Kupası'na gidecek son 4 takımdan biri olmaya hak kazanacak.