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Türkiye seçimi Haberturk.com’dan takip etti

İnternetin güvenilir ölçümleme platformu Gemius’un verilerine göre HABERTURK.COM seçim gününü zirvede tamamladı

Türkiye seçimi Haberturk.com’dan takip etti
HABERTURK.COM

Hem cumhurbaşkanını hem de milletvekillerini seçmek için sandığa akın eden Türkiye, sonuçları ve tüm gelişmeleri öğrenmek için de HABERTURK.COM’u tercih etti.

İnternetin güvenilir ölçümleme platformu Gemius’un verilerine göre HABERTURK.COM, 14 Mayıs 2023 gününü rakiplerinin açık ara önünde tamamladı. Üstelik birincilik hem gerçek kullanıcı hem ziyaret sayısı hem de sayfa gösterimi kriterlerinin hepsinde birden kaydedildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Ciner Bilgi Grubu’nun tasarladığı seçim sayfasındaki anlaşılır veriler anbean güncellenirken bu verileri doğru şekilde analiz eden, HABERTURK.COM editörlerince hazırlanan haberler de sayfamızda yayınlandı, sosyal medya mecralarımızda paylaşıldı.

Seçimle ilgili tüm son dakika gelişmeler ve açıklamalar da yine anlık olarak okuyucuya aktarıldı.

5 saati aşan Youtube canlı yayını ile de yine tüm gelişmeler, veriler ışığında bu mecrada da yerini aldı.

Tüm bu çalışmanın sonucunda HABERTURK.COM’u zirveye taşıyan sayılar ortaya çıktı.

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