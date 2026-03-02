Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor TÜRKİYE-SIRBİSTAN MAÇI İZLE (CANLI-ŞİFRESİZ) | Türkiye-Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 12 Dev Adam 4'te 4 için parkeye çıkıyor!

        Türkiye-Sırbistan maçı canlı izle! Türkiye-Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        A Mili Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu dördüncü maçında Sırbistan'ı konuk ediyor. Grupta çıktığı 3 maçın 3'ünü de kazanan 12 Dev Adam, Sırbistan'ı bir kez daha mağlup ederek grubundaki 4. galibiyetini almak ve turnuvadaki iddiasını sürdürmek istiyor. Ay-yıldızlı ekibin kritik mücadelesini ekran başından takip etmek isteyen basketbolseverler Türkiye-Sırbistan maçı canlı izle kanalı yanı sır saati ve kadrosunu merak ediyor. Peki, Türkiye-Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar ve canlı yayın bilgileri haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 14:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        12 Dev Adam 4’te 4 için parkeye çıkıyor! A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu 4. maçında Sırbistan’ı ağırlıyor. Grupta oynadığı üç mücadelenin üçünü de kazanan Milliler, liderlik koltuğunda yer alıyor. Sırbistan ise 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle ikinci sırada bulunuyor. Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım, rakibini mağlup etmesi halinde ikinci tura yükselmeyi garantileyecek. Peki Türkiye-Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Türkiye-Sırbistan maçı canlı izle ekranı, başlangıç saati ve karşılaşmaya dair detaylar…

        2

        TÜRKİYE-SIRBİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Türkiye-Sırbistan basketbol maçı, 2 Mart 2026 Pazartesi günü (bugün) saat 21.00’de başlayacak.

        3

        TÜRKİYE-SIRBİSTAN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        4

        Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım, sahadan galibiyetle ayrılması halinde ikinci tura yükselmeyi garantileyecek.

        Milliler, hem grupta 4'te 4 yapmayı hem de Sırbistan karşısında üst üste üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor.

        2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde İsviçre'ye 90-86, Bosna Hersek'i de 74-72 yenen Sırbistan, Türkiye'ye ise 82-78 mağlup oldu. Sırbistan, C Grubu'nda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet sonucunda ikinci basamakta bulunuyor.

        5

        TÜRKİYE-SIRBİSTAN BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE KANALI

        Aşağıdaki link aracılığıyla 12 Dev Adam’ın kritik mücadelesini canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        TÜRKİYE-SIRBİSTAN BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        12 DEV ADAM OYUNCU KADROSU

        A Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

        Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer, Furkan Haltalı, Malachi Flynn, Yiğit Arslan, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı, Onuralp Bitim, Metecan Birsen, Tarık Biberovic, Can Korkmaz, Yiğit Onan, Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir, İsmail Cem Ulusoy, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven.

        7
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        Dubai'de yaşayan Alkoçlar'dan açıklama
        Dubai'de yaşayan Alkoçlar'dan açıklama
        Bir çocuk annesi Dilara'yı katleden cani için karar!
        Bir çocuk annesi Dilara'yı katleden cani için karar!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        "Deniz Çakır'ın sözlerine katılıyorum"
        "Deniz Çakır'ın sözlerine katılıyorum"
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Duyduğumda şaşırdım"
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları