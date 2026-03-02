Türkiye-Sırbistan maçı canlı izle! Türkiye-Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Mili Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu dördüncü maçında Sırbistan'ı konuk ediyor. Grupta çıktığı 3 maçın 3'ünü de kazanan 12 Dev Adam, Sırbistan'ı bir kez daha mağlup ederek grubundaki 4. galibiyetini almak ve turnuvadaki iddiasını sürdürmek istiyor. Ay-yıldızlı ekibin kritik mücadelesini ekran başından takip etmek isteyen basketbolseverler Türkiye-Sırbistan maçı canlı izle kanalı yanı sır saati ve kadrosunu merak ediyor. Peki, Türkiye-Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar ve canlı yayın bilgileri haberimizde.
12 Dev Adam 4’te 4 için parkeye çıkıyor! A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu 4. maçında Sırbistan’ı ağırlıyor. Grupta oynadığı üç mücadelenin üçünü de kazanan Milliler, liderlik koltuğunda yer alıyor. Sırbistan ise 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle ikinci sırada bulunuyor. Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım, rakibini mağlup etmesi halinde ikinci tura yükselmeyi garantileyecek. Peki Türkiye-Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Türkiye-Sırbistan maçı canlı izle ekranı, başlangıç saati ve karşılaşmaya dair detaylar…
TÜRKİYE-SIRBİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye-Sırbistan basketbol maçı, 2 Mart 2026 Pazartesi günü (bugün) saat 21.00’de başlayacak.
TÜRKİYE-SIRBİSTAN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Milliler, hem grupta 4'te 4 yapmayı hem de Sırbistan karşısında üst üste üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor.
2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde İsviçre'ye 90-86, Bosna Hersek'i de 74-72 yenen Sırbistan, Türkiye'ye ise 82-78 mağlup oldu. Sırbistan, C Grubu'nda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet sonucunda ikinci basamakta bulunuyor.
12 DEV ADAM OYUNCU KADROSU
A Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer, Furkan Haltalı, Malachi Flynn, Yiğit Arslan, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı, Onuralp Bitim, Metecan Birsen, Tarık Biberovic, Can Korkmaz, Yiğit Onan, Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir, İsmail Cem Ulusoy, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven.