12 Dev Adam 4’te 4 için parkeye çıkıyor! A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu 4. maçında Sırbistan’ı ağırlıyor. Grupta oynadığı üç mücadelenin üçünü de kazanan Milliler, liderlik koltuğunda yer alıyor. Sırbistan ise 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle ikinci sırada bulunuyor. Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım, rakibini mağlup etmesi halinde ikinci tura yükselmeyi garantileyecek. Peki Türkiye-Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Türkiye-Sırbistan maçı canlı izle ekranı, başlangıç saati ve karşılaşmaya dair detaylar…