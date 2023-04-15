Türkiye su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa'nın zirvesinde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Türkiye su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa'nın zirvesinde

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'nin su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa Birliği (AB) ülkelerine kıyasla ilk sırada yer aldığını belirterek, "Sektörümüzü desteklemeye, dünyada da söz sahibi olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı

Türkiye su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa'nın zirvesinde
AA

Kirişci, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin su ürünleri yetiştiriciliğine ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin su ürünleri yetiştiriciliğinde AB ülkelerine kıyasla ilk sırada yer aldığına dikkati çeken Kirişci, "2022 yılında 500 bin tonun üzerinde yetiştiricilik üretimi gerçekleştirirken, 103 farklı ülkeye su ürünleri ihracatı yaptık. Sektörümüzü desteklemeye, dünyada da söz sahibi olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

2023 HEDEFİ 600 BİN TON ÜRETİM

Konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre de artan dünya ve ülke nüfusu gıdaya olan talebi çoğaltıyor.

Bilim insanları, gelecek 30 yıl içinde hayvansal proteine ihtiyacın, bugüne kıyasla en az iki katı artacağını öngörüyor. Bu ihtiyacın, su ürünlerine talepte de büyük artış meydana getireceği gerçeğinden hareketle ülkelerin büyük bölümü, mevcut su kaynakları potansiyelinden en fazla düzeyde yararlanmak amacıyla yetiştiricilik yatırımlarını desteklemeye yöneldi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verileri dikkate alındığında 2021'de dünyadaki su ürünleri üretimi 182 milyon ton iken bunun 91,2 milyon tonu avcılıktan, 90,8 milyon tonu ise yetiştiricilikten elde edildi. Türkiye'de 2021 yılı su ürünleri üretimi, 799 bin 844 ton olarak gerçekleşti. Bunun da 328 bin 158 tonu avcılıktan (yüzde 41,1) , 471 bin 686 tonu ise yetiştiricilikten (yüzde 58,9) elde edildi. 2022'de su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe 500 bin tonun üzerinde üretim gerçekleşmesi beklenirken, 2023 yılı hedefi ise 600 bin ton olarak belirlendi.

Ülkede 2 bin 382 yetiştiricilik işletmesi bulunuyor. Bu işletmelerin 1829'u iç sularda, 553'ü denizlerde üretim yapıyor. Son yıllarda özellikle Karadeniz'de yaşanan gelişmeler ve yeni faaliyete alınacak tesislerle, Marmara Denizi'ndeki çift kabuklu yetiştiriciliği ilave edildiğinde, kapasitenin daha da artması bekleniyor.

Ülkede yetiştiricilik yapılan başlıca türler, alabalık, levrek, çipura ve Türk somonu. Sarıağız da denilen granyözün yanı sıra kalkan, fangri, mercan, sinagrit, yayın balığı, yılan balığı yetiştiriciliği için de çalışmalar sürdürülüyor.

Avrupa Birliği ülkeleri ile kıyaslandığında, Türkiye, su ürünleri yetiştiriciliğinde son 4 yıl içinde 1. sıraya yerleşti ve dünyada da üst sıralara doğru yükselmeye devam ediyor.

SU ÜRÜNLERİ İHRACATI

Su ürünleri üretimindeki artışa paralel olarak, ihracatta da artış yaşandı. 2016'da 145 bin ton olan ihracat, 2021'de 239 bin tona, 2022'de ise 252 bin tona ulaştı. Değer olarak ise 2021'de 1,37 milyar dolar olan su ürünleri ihracatı, 2022'de 1,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2022'de 103 farklı ülkeye su ürünleri ihracatı yapıldı.

Türkiye'de su ürünleri yetiştiricilik ve işleme sektöründe kullanılan ileri teknoloji ve ürünlerinin sahip olduğu yüksek standartlar sebebiyle birçok firma, ulusal ve uluslararası nitelikte kalite yönetim sistemleri tarafından verilen sertifikasyon belgelerine sahip bulunuyor.

Diğer yandan, ülkede su ürünleri yetiştiriciliği işletmelerinde yetiştirilen balıklar dünyanın en kaliteli balıkları seçilerek değişik yıllarda ITQI Kalite Ödülü aldı.

SU ÜRÜNLERİ DESTEKLEMELERİ

Sağlıklı beslenme açısından önemli bir protein kaynağı olan, başta balık olmak üzere, tüm su ürünleri üretiminde tür çeşitliliğinin ve üretim miktarının artırılması Bakanlığın öncelikleri arasında yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı sağlıklı bir nesil için en sağlıklı ürünlerden olan, avcılık ve yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünlerini halkın daha bol tüketebilmesini hedefleniyor. Bu kapsamda, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce, sektörün mevcut durumu da dikkate alınarak ve her yıl yeni düzenlemeler yapılarak su ürünleri desteklemeleri uygulanıyor.

Desteklemeler kapsamında 2003'ten bugüne kadar sektöre toplam 1,64 milyar lira ödeme yapıldı. 2022 yılı su ürünleri yetiştiriciliği kapsamında ise yetiştiricilik faaliyetinde bulunan üreticilere 119,34 milyon lira destekleme ödemesi gerçekleştirildi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rekabet Kurumu artan kırmızı et fiyatları üzerine harekete geçti
İŞ-YAŞAM Et fiyatları için araştırma
Bakan Karaismailoğlu: 3 Mayıs'ta Zigana Tüneli'ni açacağız
İŞ-YAŞAM Zigana Tüneli'nde sona doğru
ABD'de sanayi üretimi martta beklenenden fazla arttı
İŞ-YAŞAM ABD'de sanayi üretimi beklenenden fazla arttı
ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri martta azaldı
İŞ-YAŞAM ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri azaldı
Bazı gıda katkı maddelerinde AB mevzuatına uyum sağlandı
İŞ-YAŞAM Bazı gıda katkı maddelerinde AB mevzuatına uyum ...
ABD'de perakende satışlar martta beklenenden fazla geriledi
İŞ-YAŞAM Perakende satışlar beklenenden fazla geriledi
Rus yetkililer, ekonomide bu yıl yüzde 1,2 büyüme bekliyor
İŞ-YAŞAM Rus yetkililer, yüzde 1,2 büyüme bekliyor
İş Bankası’ndan KOBİ’lerin GES yatırımlarına destek
İŞ-YAŞAM İş Bankası’ndan GES yatırımlarına destek
Garanti BBVA ara dönem karbonsuzlaşma hedeflerini açıkladı
İŞ-YAŞAM Garanti BBVA'dan karbonsuzlaşma hedefi
Royal Halı üçüncü kez satışa çıkıyor
İŞ-YAŞAM Royal Halı üçüncü kez satışa çıkıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.