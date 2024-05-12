Türkiye tekvandoda Avrupa şampiyonu!

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da 40’ı aşkın ülkeden 520 civarında sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonanın son gününde Türkiye’yi tekvandoda 4 ve para tekvandoda 5 olmak üzere 9 sporcu temsil etti. Milli tekvandoda Emre Kutalmış Ateşli, erkekler +87 kiloda Avrupa üçüncüsü oldu.

Türkiye, 16 tekvando ve 19 para tekvandocuyla katıldığı şampiyonayı 3 altın, 9 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 16 madalya ile tamamladı. Şampiyonada tekvandocular 2 altın, 5 gümüş ve 1 bronz, para tekvandocular ise 1 altın, 4 gümüş, 3 bronz madalya elde etti.

Türkiye, bu sonuçlarla 2022 yılında yapılan son şampiyonadan sonra yeniden takım halinde Avrupa şampiyonu oldu. Ay-yıldızlılar, tekvandoda kadınlarda takım halinde ikinci, erkeklerde birinci sırayı alırken genel klasmanda da zirveye çıktı. Milli para tekvandocular da 2022’den sonra yeniden takım halinde Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. REKLAM Türkiye, ilki 1976 yılında yapılan ve 26’nısı düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda 8’nci kez takım halinde şampiyon olmayı başardı.