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Türkiye ülke puanı kaç oldu 2022? UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor, dün akşam yüzümüzü güldürdü. 4 maçta 10 puan toplayarak olağanüstü bir başarıya imza atan temsilcilerimiz, ülke puanını da büyük bir katkıda bulundu. Peki, Türkiye'nin ülke puanı kaç oldu ve UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

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  • Türkiye ülke puanı kaç oldu 2022? UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye Yunanistan'ı geçti mi?

    15 Eylül 2022, Türk futbolunda tarihi bir geceye sahnne oldu. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden takımlarımızda Fenerbahçe, deplasman Rennes ile 2-2 berabere kalırken Trabzonspor, sahasında Kızılyıldız'ı 2-1, Başakşehir, Fiorentina'yı 3-0, Sivasspor ise Cluj'u 1-0 mağlup ederek 4 maçta 10 puan topladı ve ülke puanına büyük bir katkıda bulundu. İşte, UEFA ülke sıralamasında son durum...
  • Türkiye ülke puanı kaç oldu 2022? UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye Yunanistan'ı geçti mi?

    UEFA ülke puanı sıralamasında Danimarka, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti ve Yunanistan gibi ülkeler ile yarış halinde olan Türkiye geçen sezonu, katılan takım sayısını 1 takım azaltan 15. sıranın altında kalarak 20. sırada tamamladı.
  • Türkiye ülke puanı kaç oldu 2022? UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye Yunanistan'ı geçti mi?

    5 yerine 4 takım Avrupa'ya gidecek

    UEFA ülke puanında 15. sırada yer alan ülke, 2 takımı Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme ile gönderebilecek. Diğer 3 takım ise 1'i Avrupa Ligi'ne 2'si ise Konferans Ligi'ne gidecek. İlk 15'in altında kalan Türkiye, gelecek sezon 5 takım yerine 4 takım ile Avrupa'ya gidecek. 3 takım Konferans Ligi'ne giderken, Şampiyon olan takım ise Şampiyonlar Ligi'nde 4 tane eleme oynayacak.
  • Türkiye ülke puanı kaç oldu 2022? UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye Yunanistan'ı geçti mi?

    Türkiye bu hafta kaç puan aldı? Türkiye'nin ülke puanı kaç oldu?

    Türkiye, Avrupa'da 3 galibiyet, 1 beraberlikle 1.400 puan elde ederek, bu hafta Belçika ile birlikte en çok puan toplayan ülke oldu. Bu sonuç ile 1 basamak yükselerek, Yunanistan'ı geçtik ve 19. sıraya çıktık.
  • Türkiye ülke puanı kaç oldu 2022? UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye Yunanistan'ı geçti mi?

    İşte Türkiye'nin sıralaması

    15 - Ukrayna - 26.700 - 3 takım

    16 - Rusya - 26.215 - Takımı yok

    17 - Danimarka - 25.225 - 3 takım

    18 - Hırvatistan - 25.150 - 1 takım

    19 - TÜRKİYE - 25.100 - 4 takım

    20 - Yunanistan - 24.725 - 1 takım

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