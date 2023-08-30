Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Voleybol Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: Kupa bizim olacak - Voleybol Haberleri

        Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: Kupa bizim olacak

        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale kalan milli takımı kutlayarak, "Yolun sonunda kupa bizim olacak, biz bunun için geldik. Olmayan bir tek altınımız var, onu da alacağız." dedi. Başantrenör Santarelli ise, "Maçtan önce takıma, 'Bugün Türk halkı için oynayın çünkü onların bizimle gurur duymasını istiyorum' dedim. Bugün Türk halkına güzel bir hediye verdiğimizi düşünüyorum. Fakat işimiz henüz bitmedi" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 22:37 Güncelleme: 30.08.2023 - 22:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kupa bizim olacak"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin Belçika'nın başkenti Brüksel'de Polonya'yı 3-0 yendiği çeyrek final maçından sonra TVF Başkanı Üstündağ ile A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, açıklamalarda bulundu.

        Üstündağ, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda çift mutluluk yaşadıklarını dile getirerek, "Bize bu mutluluğu yaşattıkları için emeği geçen herkesi kutluyorum. Bizleri burada yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Yolun sonunda kupa bizim olacak, biz bunun için geldik. Olmayan bir tek altınımız var, onu da alacağız." diye konuştu.

        Polonya'nın FIVB Milletler Ligi'nde grup aşamasını birinci bitirdiğini hatırlatan Üstündağ, "Polonya güçlü bir takımdı. Bu maçın telafisi yoktu. Şimdi geldiğimiz noktada madalya şansımız var. İtalya son Avrupa şampiyonu. ABD olimpiyat şampiyonuydu, yendik. Şimdi de son Avrupa şampiyonunu yenmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        SANTARELLI: TÜRK HALKI İÇİN OYNAYIN

        A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Santarelli, Türkiye'ye güzel bir hediye verdiklerini ama işlerinin daha bitmediğini söyledi.

        Milli takımın tecrübeli başantrenörü, şunları kaydetti:

        "Maçta zorlandığımız anlar oldu ama böyle bir maça ihtiyacımız vardı. Şimdi motivasyonumuz çok daha yüksek. Şampiyonada sonuna kadar gitmek istiyoruz. Bugün Türkiye için önemli bir gün. Bugün de kazanmak bizim için önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Maçtan önce takıma, 'Bugün Türk halkı için oynayın çünkü onların bizimle gurur duymasını istiyorum' dedim. Bugün Türk halkına güzel bir hediye verdiğimizi düşünüyorum. Fakat işimiz henüz bitmedi."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Savunma sanayiinde destan yazdık"
        "Savunma sanayiinde destan yazdık"
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Bakan Işıkhan'dan memur zammı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan memur zammı açıklaması
        Mansur Yavaş'tan yerel seçim açıklaması
        Mansur Yavaş'tan yerel seçim açıklaması
        Güngören'de silahlı çatışma
        Güngören'de silahlı çatışma
        Yağış yok ama sel var! Sular 20 km öteden geldi
        Yağış yok ama sel var! Sular 20 km öteden geldi
        Gece saatlerinde transfer toplantısı
        Gece saatlerinde transfer toplantısı
        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Farka rağmen ciddiye alıyoruz"
        "Farka rağmen ciddiye alıyoruz"
        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        "Kazanarak turu geçmek istiyoruz"
        "Kazanarak turu geçmek istiyoruz"
        İtalya'dan flaş iddia!
        İtalya'dan flaş iddia!
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor