MANİSA KULA'DA YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE GENİŞ BİR ALANA YAYILDI

Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Encekler Mahallesi’nde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına bir helikopterin yanı sıra çok sayıda orman arazözü, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri ve mahalle sakinleri tarafından müdahale ediliyor.

Öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı öğrenilen yangın, rüzgarın da etkisiyle kontrol altına alınmakta güçlük çekiliyor. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.