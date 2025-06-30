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        Haberler Bilgi Gündem TÜRKİYE YANGIN HARİTASI CANLI | İzmir, Hatay ve Bilecik'te nereler yandı, yangından etkilenen alanlar nereler? Yangın illerinde son durum

        Türkiye yangın haritası: Yurt genelinde hangi il ve ilçeler yangından etkilendi?

        Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Özellikle İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri başta olmak üzere Manisa ve Antalya'daki yangınlar ekipleri alarma geçirdi. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşmaması için çalışmalar aralıksız devam ederken, yangın söndürme uçakları ve helikopterler bölgede görev alıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşanan felaketin ardından 2 ilde 'Genel Hayata Etkililik Kararı' alındığını duyurdu. Yangından etkilenen alanlara ilişkin harita sorgulamaları da vatandaşların yakın takibinde. İşte Türkiye yangın haritası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 21:49 Güncelleme: 30.06.2025 - 21:55
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        Yurdun dört bir yanından orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor. İzmir, Manisa ve Antalya gibi farklı şehirlerde başlayan yangınlar nedeniyle çok sayıda ekip seferber edildi. Alevlere hem havadan hem de karadan müdahale edilirken, vatandaşlar da bölgedeki son durumu yakından takip ediyor. İçişleri Bakanlığı, iki ilde genel hayata etkililik kararı alındığını bildirdi. Yangınların etkilediği alanlara dair harita üzerindeki güncel bilgiler araştırılıyor. İşte yangından etkilenen tahmini alanlar...

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        TÜRKİYE YANGIN HARİTASI

        Yangınların yol açtığı tahribatı ve müdahale edilen alanları anlık olarak görmek için, afetharitasi.org adresinden güncel bilgilere ulaşabilirsiniz. Site, yangınların yayılımını ve etkilenen bölgeleri harita üzerinden görsel olarak sunmaktadır.

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        İZMİR VE BİLECİK İÇİN FLAŞ KARAR

        İçişleri Bakanı Yerlikaya orman yangınlarının vurduğu 2 ilde 'Genel Hayata Etkililik Kararı' alındığını açıkladı. Yerlikaya, "İzmir, Bilecik ve Hatay’da meydana gelen orman yangınları sonrası 50 binin üzerinde vatandaşımız geçici olarak güvenli bölgelere alındı. İlk belirlemelere göre; Bilecik’te 64 konut, 3 iş yeri ve 20 ahır; İzmir’de 132 konut ve 1 iş yeri hasar gördü. Bilecik ve İzmir illerimiz için ‘Genel Hayata Etkililik Kararı' alındı." ifadelerini kullandı.

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        BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede son dakika bilgilerini basın açıklamasıyla duyurdu. Yumaklı, açıklamasında şöyle konuştu: İzmir Seferihisar, Menderes'te rüzgarın hızı gece boyu 65 kilometreye ulaştı. Günün ağarmasıyla birlikte hava araçları çalışmaya başladı. Zirvelerde rüzgarın şiddeti fazlalaşıyor. Müdahalelerde 3 noktaya yoğunlaşılmış durumda.

        4 köy ve 2 mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı. Şu ana kadar 21 vatandaşımız yangından etkilenmesi sebebiyle ayakta tedaviyle evlerine dönmüş durumda. Bu eko sistemde sadece biz yaşamıyoruz. Burada birçok canlı var. Maalesef, 12 kilometrelik bir alandan bahsediyoruz, burada etkilenen canlılar da var. Yangının çıkış sebebiyle ilgili kolluk kuvvetlerinin araştırmaları devam ediyor.

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        MANİSA KULA'DA YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE GENİŞ BİR ALANA YAYILDI

        Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Encekler Mahallesi’nde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına bir helikopterin yanı sıra çok sayıda orman arazözü, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri ve mahalle sakinleri tarafından müdahale ediliyor.

        Öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı öğrenilen yangın, rüzgarın da etkisiyle kontrol altına alınmakta güçlük çekiliyor. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

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        ANTALYA GAZİPAŞA'DA SABAH SAATLERİNDE YANGIN

        Antalya Gazipaşa'ya bağlı Beyobası Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi Karadağ mevkisi arasındaki makilik ve kızıl çamla kaplı ormanda saat 06.00 sıralarında çıkan yangına, Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri karadan müdahale etti. Söndürme çalışmalarında 4 helikopter, 17 arazöz ve 100 personel görev aldı. Alanya ve Anamur ilçeleri orman işletme müdürlüğü ekipleri de çalışmalara takviye edildi, 2 TOMA da ekipleri destek verdi. Yangının yerleşim yerlerine sıçrama olasılığı üzerine bazı evler tahliye edildi.

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        25 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

        Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik mücadelesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. İlk tespitlere göre yangında makilik ve kızıl çamla kaplı ormanda 25 hektar alan zeytin bahçeleri zarar gördü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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