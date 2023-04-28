ASIL ADI "ACEM ÇAY TABAĞI"

Türkiye'nin milli çay tabağı olarak bilinen bu altlığın adı aslında "Acem çay tabağı"dır. Çay tabağının kökeni aslında İran'a kadar uzanıyor. İran'da ise "Nalbeki" ismiyle kullanılıyor. Uzun yıllar boyunca kullanılmaya devam eden bu çay tabağının tasarımının kime ait olduğu ise tam olarak bilinmiyor.

Türkiye'de bu tasarımı ilk olarak üretip dağıtıma sunan İstanbul Porselen olduğu ve çay tabağını hala aynı şekilde kalıplara basarak üretimine devam ettiği bilinir.