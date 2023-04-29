TURKUAZ TÜRKİYE'YE ÖZGÜ BİR RENKTİR

Türkiye denilince akla gelen iki renk vardır birisi turkuazdır. Genellikle Fransızlar, Türkleri bu şekilde çağırır ve Türkiye'den gelen bir renktir. Türkiye'nin diğer rengi ise tabiki Türk bayrağına ait olan kırmızıdır.