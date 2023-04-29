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Türkiye hakkında daha önce duyulmamış genel kültürünüzü artıracak bilgiler!

Dört farklı mevsimi bir arada yaşadığımız Türkiye hakkında okullarda değinilmeyen, genel kültür seviyenizi artıracak bilgileri sizler için derledik.

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  • Türkiye hakkında daha önce duyulmamış genel kültürünüzü artıracak bilgiler!

    TURKUAZ TÜRKİYE'YE ÖZGÜ BİR RENKTİR

    Türkiye denilince akla gelen iki renk vardır birisi turkuazdır. Genellikle Fransızlar, Türkleri bu şekilde çağırır ve Türkiye'den gelen bir renktir. Türkiye'nin diğer rengi ise tabiki Türk bayrağına ait olan kırmızıdır.
  • Türkiye hakkında daha önce duyulmamış genel kültürünüzü artıracak bilgiler!

    KAPALIÇARŞI'DA 4000'DEN FAZLA DÜKKAN VARDIR

    Eminönü - Sirkeci arasında bulunan Kapalıçarşı'nın içerisinde 66 sokak ve 4000'den fazla dükkan bulunur.
  • Türkiye hakkında daha önce duyulmamış genel kültürünüzü artıracak bilgiler!

    1Q SEVİYESİNDE 77. SIRADADIR

    Türkiye 86,80 IQ seviyesi ile 199 ülke arasından 77. sıraya yükselmiştir.

     
  • Türkiye hakkında daha önce duyulmamış genel kültürünüzü artıracak bilgiler!

    TÜRKİYE'DEKİ HAYVAN TÜRLERİ AVRUPA'DAN DAHA FAZLADIR

    Türkiye'deki hayvan türleri, tüm Avrupa'daki hayvan türlerinden 5 kat daha fazladır.
  • Türkiye hakkında daha önce duyulmamış genel kültürünüzü artıracak bilgiler!

    İSTANBUL BİRÇOK ÜLKEDEN DAHA KALABALIKTIR

    İstanbul 145 ülkeden daha fazla nüfusa sahip bir şehirdir.
  • Türkiye hakkında daha önce duyulmamış genel kültürünüzü artıracak bilgiler!

    DÜNYANIN İLK KİLİSESİ TÜRKİYE'DE

    Dünyanın bilinen en eski ve ilk kilisesi Hatay'da bulunan Habib-i Neccar Dağı'nın batı yamacında yer alan Aziz Petrus'tur. 
  • Türkiye hakkında daha önce duyulmamış genel kültürünüzü artıracak bilgiler!

    BİRÇOK CAMİYE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

    Türkiye'de 89.817'den fazla cami bulunuyor.
  • Türkiye hakkında daha önce duyulmamış genel kültürünüzü artıracak bilgiler!

    DÜNYA HARİKALARININ 2'Sİ TÜRKİYE'DE

    Türkiye dünyanın 7 harikasından 2'sine ev sahipliği yapıyor. Bunlardan birisi Artemis Tapınağı'dır. İzmir, Selçuklu'da bulunan tapınağın MÖ 550 yıllarında yapıldığı düşünülüyor.
  • Türkiye hakkında daha önce duyulmamış genel kültürünüzü artıracak bilgiler!

    DÜNYA HARİKALARINDAN HALİKARNAS MOZOLESİ

    Türkiye'de yer alan dünyanın 7 harikasından 2. si ise Halikarnas Mozolesi'dir. Bodrum'un sınırları içerisinde yer alan mozolenin MÖ 350 yılında yapıldığı düşünülüyor.
  • Türkiye hakkında daha önce duyulmamış genel kültürünüzü artıracak bilgiler!

    8 EŞSİZ KÖPEK TÜRÜ VARDIR

    Türkiye kendi coğrafyasına ait 8 eşsiz köpek türünü barındırır.
  • Türkiye hakkında daha önce duyulmamış genel kültürünüzü artıracak bilgiler!

    İLK MADENİ PARA TÜRKİYE'DE BULUNDU

    Dünyada kullanıldığı bilinen ilk madeni para İzmir'de bulunmuştur.

     
  • Türkiye hakkında daha önce duyulmamış genel kültürünüzü artıracak bilgiler!

    DÜNYANIN EN UZUN 2. SAHİLİ HATAY'DA

    Türkiye dünyanın en uzun 2. sahiline sahiptir. Hatay'da bulunan Samandağ sahili 2. Brezilya'nın Rio sahili ise 1. dir. 
  • Türkiye hakkında daha önce duyulmamış genel kültürünüzü artıracak bilgiler!

    NUH'UN GEMİSİ TÜRKİYE'DE

    Nuh'un gemisi Türkiye'nin Cudi Dağı'nda yer alır. Cudi dağı Şırnak'ta yer alır.
  • Türkiye hakkında daha önce duyulmamış genel kültürünüzü artıracak bilgiler!

    BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ ÇOK FAZLADIR

    Avrupa'nın tamanında 12.000 farklı bitki çeşidi bulunurken bunlardan 9.000 tanesi Türkiye'de dir.

     
  • Türkiye hakkında daha önce duyulmamış genel kültürünüzü artıracak bilgiler!

    HEM ASYA HEM AVRUPA TOPRAKLARI YER ALIR

    Türkiye hem Avrupa topraklarını, hem Asya topraklarını barındırdığı için çok kıtalı bir ülkedir.

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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