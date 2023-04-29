SESLİ MESAJLAR METNE DÖNÜŞÜYOR

Özellikle mesaj yazamacağınız zamanda imdadınıza yetişecek bu yeniliğin beta sürümü yayınlandı bile. Özellik sesli mesajı metine çevirecek ve böylece o anda dinlemiyorsanız ne söylediğini okuyabileceksiniz.