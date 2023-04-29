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Omega-3 seviyeniz düşükse böyle belirtiler verebilirsiniz!

Omega-3 eksikliği, özellikle cilt yüzeyinde ciddi sorunlara neden olabiliyor. Mevsim değişiklikleri ve beslenme alışkanlıkları gibi etkiler vitamin ile yağ asitlerinin eksilmesine neden olabiliyor. İşte, Omega-3 eksikliğinin vücutta görünen etkileri...

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  • Omega-3 seviyeniz düşükse böyle gözükebilir!

    DEPRESYONU TETİKLEYEBİLİR

    Omega-3 yağ asitleri beyin fonksiyonlarının gelişiminde oldukça etkilidir. Eksildiği zaman enerjisiz, yorgun, kızgın ve depresif hissedebilirsiniz. 
  • Omega-3 seviyeniz düşükse böyle gözükebilir!

    DİKKAT DAĞINIKLIĞI

    Özellikle herhangi bir olaya odaklanamıyorsanız ve dikkat dağınıklığı yaşıyorsanız, yağ asit değerleriniz düşmüş olabilir.
  • Omega-3 seviyeniz düşükse böyle gözükebilir!

    UYKUSUZLUK

    Vücuda enerji veren ve beyin fonksiyonlarını daha iyi çalışmasını sağlayan Omega-3 eksikliği uyku problemine de neden olabilir ya da tetikleyebilir.
  • Omega-3 seviyeniz düşükse böyle gözükebilir!

    ÜŞÜME

    Vücudu soğuk havadan korumaya yardımcı olan yağ asitleri eksildiği zaman el ve ayaklarda üşüme ve ısınmama problemi yaşanabilir.
  • Omega-3 seviyeniz düşükse böyle gözükebilir!

    KEPEKLENME

    Saç derisinde meydana gelen kuruma nedeniyle kepeklenme oluşabilir. Omega-3 yağları hem cildinizi hem de saçlarınızı güçlendirir.

     
  • Omega-3 seviyeniz düşükse böyle gözükebilir!

    TIRNAKLARIN KIRILMASI

    Vitamin ve minerallerin emilimini hızlandıran Omega-3 eksildiği zaman tırnaklarınız daha hassas olabilir ve çabucak kırılabilir.
  • Omega-3 seviyeniz düşükse böyle gözükebilir!

    SAÇ DÖKÜLMESİ

    Saçlarınız daha çok dökülebilir ve ne kullanırsanı kullanın cansız durmaya devam eder. Böyle bir durumda Omega-3 kullanmak saçlarınızda gözle görülür bir etki yaratacaktır.
  • Omega-3 seviyeniz düşükse böyle gözükebilir!

    CİLT PROBLEMLERİ

    Yüzde oluşan problemlerden bazıları kuruluk veya yanlış beslenmeden kaynaklabiliyor. Omega-3 cilde oldukça iyi gelir ve daha canlı görünmesini sağlar.
  • Omega-3 seviyeniz düşükse böyle gözükebilir!

    KURULUK

    Vücudunuzu nemlendirdiğiniz halde geçmeyen çatlak şeklinde kuruluklar varsa muhtemelen omega-3 yağ asidinizin eksilmesinden kaynaklıdır. 
  • Omega-3 seviyeniz düşükse böyle gözükebilir!

    ELLERDE KURULUK VE PUL PUL DÖKÜLME

    Parmaklarınızda oluşan çatlaklara omega-3 takviyesi iyi gelebilir ve pul pul dökülmeleri engeller. Vücudun nemlenmesine yardımcı olan omega-3 yanı sıra bol su tüketimi de oldukça önemli.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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